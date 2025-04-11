Trump şapkalı Genelkurmay Başkanı: ABD'de ordunun başına Dan Razin Caine getirildi

Madalyalı bir F-16 pilotu olan Caine, Pentagon'un bazı gizli programlarında ve Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) birden fazla özel operasyon komutanlığında görev yapmış bir hava kuvvetleri mensubu olarak biliniyor.

Caine, adaylığı için bu ay Senato komitesinde yapılan onay oturumunda, Trump ile 2019'da Irak'ta görev yaparken ilk kez karşılaştığında MAGA şapkası giydiği iddialarıyla ilgili sorular üzerine, bunları reddetmiş ve Genelkurmay Başkanı olduğunda siyaset üstü hizmet edeceği konusunda taahhütte bulunmuştu.