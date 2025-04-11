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Trump şapkalı Genelkurmay Başkanı: ABD'de ordunun başına Dan Razin Caine getirildi

Trump şapkalı Genelkurmay Başkanı: ABD'de ordunun başına Dan Razin Caine getirildi

19:0511/04/2025, пятница
G: 11/04/2025, пятница
AA
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ABD Senatosu, Dan "Razin" Caine'i yeni ABD Genelkurmay Başkanı olarak onayladı.
ABD Senatosu, Dan "Razin" Caine'i yeni ABD Genelkurmay Başkanı olarak onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın şubatta ani bir kararla görevden aldığı Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ın yerine aday gösterdiği Hava Kuvvetleri'nden emekli Korgeneral Dan "Razin" Caine'i onayladı. Caine, Trump ile 2019'da Irak'ta görev yaparken ilk kez karşılaştığında MAGA şapkası giydiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Senatoda bugün erken saatlerde yapılan oylamada Caine, 25'e karşı 60 oyla ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı oldu.

Oylamada 15 Demokrat partili ve bir bağımsız senatör Caine'in lehine oy kullandı.

Eski bir F-16 pilotu

Madalyalı bir F-16 pilotu olan Caine, Pentagon'un bazı gizli programlarında ve Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) birden fazla özel operasyon komutanlığında görev yapmış bir hava kuvvetleri mensubu olarak biliniyor.

Trump aday gösterdi

Başkan Trump, 22 Şubat'ta, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden almış, yerine Hava Kuvvetleri'nden emekli Caine'i aday göstermişti.

Caine, adaylığı için bu ay Senato komitesinde yapılan onay oturumunda, Trump ile 2019'da Irak'ta görev yaparken ilk kez karşılaştığında MAGA şapkası giydiği iddialarıyla ilgili sorular üzerine, bunları reddetmiş ve Genelkurmay Başkanı olduğunda siyaset üstü hizmet edeceği konusunda taahhütte bulunmuştu.



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