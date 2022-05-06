Dünya Beyaz Sarayın ilk siyahi sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak
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Beyaz Saray'ın ilk siyahi sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yerine Karine Jean-Pierre’in geçeceğini açıkladı. Böylelikle Pierre ABD tarihinin ilk siyahi sözcüsü olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Beyaz Sarayın ilk siyahi sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak
Karine Jean-Pierre

ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs’ta görevinden ayrılacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yerine Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre’i atadığını duyurdu.

Beyaz Sarayın ilk siyahi sözcüsü

Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Karine Jean-Pierre’nin bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Jill ve ben Karine’i uzun zamandır tanıyor ve saygı duyuyoruz. O benim ve yönetimim için güçlü bir ses olacak.” dedi.

Biden Psaki'ye teşekkür etti

ABD Başkanı Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasında nezaket, saygı ve terbiye standardını belirledi. Çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğu ve bunu yaparken mizah anlayışını koruduğu için Jen’e teşekkür etmek istiyorum. Jen’e ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Sözcülükten medya sektörüne geçiş

Beyaz Saray Sözcüsü olarak 1 yıldan fazla süredir görev alan Psaki’nin, geçtiğimiz ay birçok medya kuruluşu tarafından görevinden ayırılarak ABD merkezli MSNBC kanalında işe gireceği iddia edilmişti.

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