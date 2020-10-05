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Dünya Beyrut patlaması analiz edildi Hiroşimanın 20de birine denk geliyor
ORTADOĞU

Beyrut patlaması analiz edildi: Hiroşima'nın 20'de birine denk geliyor

Lübnan'da ağustos ayında meydana gelen patlama bilim insanları tarafından analiz edildi. Elde edilen bilgilere göre patlama tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri ve yaklaşık 500 ile 1100 ton arasında TNT'ye eş değer. Patlamanın ayrıca ABD tarafından 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının 20'de birine denk geldiği tespitine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Beyrut'taki patlamada 182 kişi hayatını kaybetmişti.
Beyrut'taki patlamada 182 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan'da 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama analiz edildi. Patlamanın, tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri olduğu ve yaklaşık 500 ile 1100 ton TNT'ye denk geldiği belirtildi.

Sheffield Üniversitesinden, Patlama ve Etki Mühendisliği bölümünden bir grup bilim insanı Beyrut patlamasını değerlendirdi. Üniversite patlamaya ait videolarla şok dalgasının şehirde nasıl yayıldığını haritaladı ve patlamanın şiddetine ilişkin ölçümler yaptı.

Yapılan araştırmaya göre patlama tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri ve yaklaşık 500 ile 1100 ton arasında TNT'ye eş değer.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

HİROŞİMA'NIN 20'DE BİRİ

Patlamanın ayrıca ABD tarafından 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının 20'de birine denk geldiği tespitine yer verildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Patlama ve Etki Mühendisliği Araştırma Grubundan Dr. Sam Rigby, "Beyrut'taki patlama çok yıkıcıydı. Benzeri görülmemiş bir olaydı. Daha önce bu derece büyük bir patlama bu kadar iyi belgelenmemişti. Patlamayı analiz etmeye karar vermemizin nedeni, mühendisler olarak elimizdeki becerileri ve kaynakları, sorunları çözmek ve nihayetinde insanlara yardım etmek için kullanmak." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın
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Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından yaşam sinyali geldi
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Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından yaşam sinyali geldi

NASIL OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
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Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor.


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