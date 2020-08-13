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Dünya ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale FBI, Beyrut patlaması soruşturmasına katılacak
ORTADOĞU

Beyrut patlaması: FBI, Beyrut patlaması soruşturmasına katılacak

ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale: FBI, Beyrut patlaması soruşturmasına katılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmada yer alacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Lübnan patlamasından geriye enkaz kaldı.
Lübnan patlamasından geriye enkaz kaldı.

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hale, burada patlamaya ilişkin soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

FBI soruşturmada yer alacak

Patlamadan en çok etkilenen mahallelerden birini ziyaret eden Hale, "FBI, Lübnan makamlarının daveti üzerine patlamaya ilişkin soruşturmada yer alacak." dedi.

Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
OYNAT 03:18
Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en önemli liman şehri Lübnan'ın kalbi Beyrut Limanı dünyanın gözü önünde küle döndü. Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle; ticaret, ulaşım, kültür ve finans açısından önemli bir kent olan Beyrut Büyük İskender'den bu yana liman kenti olarak biliniyor.


Hale, bu soruşturmaya katılmanın ABD'nin Lübnan'a yardım etme yollarından biri olduğunu vurguladı.

Müsteşar Hale'in 3 gün sürecek Lübnan ziyaretinde, bu ülkenin yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan'ın ardından 16 Ağustos'ta Güney Kıbrıs Rum kesimine seyahat edecek olan Hale, burada Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüşecek.

Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı
OYNAT 00:48
Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düğün fotoğrafı çekimi sırasında gelin ve damat patlama anına tanık oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Patlama sırasında etraftaki camların kırıldığı, duman yayıldığı ve insanların kaçıştıkları görüldü.


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