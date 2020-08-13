ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale: FBI, Beyrut patlaması soruşturmasına katılacak

Gündem

CHP'den İnce'nin tüm iddialarına yalanlama: Dünürü bile aday oldu

Yeni parti kuracağı iddialarının ardından bugün basın toplantısı düzenleyerek deprem etkisi yaratan Muharrem İnce'ye CHP'den cevap gecikmedi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, İnce'nin iddiaları madde madde yalanlandı. İnce'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı adaylığına yakın isimlerin siyaseten engellemiş ve aday göstermemiş olduğu iddialarına da yanıt veren CHP, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.