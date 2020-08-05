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Dünya Beyrut Valisi açıkladı Beyrut Limanındaki patlamanın zararı 3 ila 5 milyar dolar
ORTADOĞU

Beyrut Valisi açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamanın zararı 3 ila 5 milyar dolar

Beyrut Valisi Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen büyük patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

Haber Merkezi AA
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Lübnan’da ölü sayısı 100’e yükseldi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

  • Lübnan resmi ajansı NNA’ya açıklama yapan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu.

Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki patlamada cami ve hastanede büyük hasar oluştu: Patlama anı alışveriş merkezinin kamerasına yansıdı
OYNAT 00:57
Lübnan'daki patlamada cami ve hastanede büyük hasar oluştu: Patlama anı alışveriş merkezinin kamerasına yansıdı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi ağır hasar gördü. Patlama anları bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ne olmuştu?

NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Beyrut’ta şiddetli patlama: Bina yıkıldı onlarca yaralı var
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.
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Patlama sonrası gökyüzünü duman kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, patlama sonucu çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.
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Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü aktarıldı.
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Beyrut’ta şiddetli patlama: Bina yıkıldı onlarca yaralı var
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Patlama ve sonrasına ilişkin fotoğrafların dehşet anlarını gözler önüne serdi.
  • Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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