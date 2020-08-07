Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Lübnan Hizbullahından Beyruttaki patlamaya ilişkin açıklama Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz
ORTADOĞU

Beyrut'taki patlama: Hizbullah'tan açıklama

Lübnan Hizbullahı'ndan Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı televizyon konuşmasında Beyrut'taki korkunç patlamaya değindi. Nasrallah, "Basın ile bazı siyasi güçler yargısız infaza gittiler. Bunlar, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın Hizbullah'ın füzeleri veya cephaneliğinden kaynaklı olduğunu öne sürdüler. Resmi makamların limanda silah olmadığını, patlayan maddenin amonyum nitrat olduğunu açıklamaları üzerine ise söz konusu maddenin bize ait olduğu suçlamasına sarıldılar" diyerek Beyrut Limanı'nın kendilerinin kontrolünde olmadığını ve içindekilerini de bilmediklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda kendilerine ait silah depolarının olmadığını ve soruşturmada bu gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

"Beyrut Limanı'nın içinde ne olduğunu bilmiyoruz"

Bazılarının, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan Hizbullah'ı sorumlu tuttuğuna ve buna gerekçe olarak da limanın örgütün kontrolünde olduğu iddiasını öne sürdüklerine dikkati çeken Nasrallah, "Bu yalandır, bizler Beyrut Limanı'nı kontrol etmiyoruz ve içinde nelerin var olduğunu bilmiyoruz" dedi.

  • Yerel ve Arap basını ile bazı siyasi güçlerin yargısız infaza gittiğini ifade eden Nasrallah, "Bunlar, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın Hizbullah'ın füzeleri veya cephaneliğinden kaynaklı olduğunu öne sürdüler. Resmi makamların limanda silah olmadığını, patlayan maddenin amonyum nitrat olduğunu açıklamaları üzerine ise söz konusu maddenin bize ait olduğu suçlamasına sarıldılar" diye konuştu.

Nasrallah, olayla ilgili adil ve nezih bir soruşturmanın gerçekleşmesi talebinde bulunarak, "Lübnan devleti, bu konuda bir sonuç alamıyorsa siyasi yönetim ile devlet kurumlarından umutları kesmeliyiz." dedi.

Nasrallah, söz konusu patlamanın "kendiliğinden çıkmış bir yangın veya bir sabotaj sonucu" meydana geldiği ihtimallerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'den Lübnan'a yardım eli: Ankara'dan kalkan uçak Beyrut'a indi
GÜNDEM
Türkiye'den Lübnan'a yardım eli: Ankara'dan kalkan uçak Beyrut'a indi

İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama
DÜNYA
İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama

Lübnan yönetimi patlamanın ardından birlik çağrısında bulundu
DÜNYA
Lübnan yönetimi patlamanın ardından birlik çağrısında bulundu

Beyrut'taki korkunç patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

  • Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi. Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.
Abone Ol Google News
İçişlerinden 81 ile genelge

İçişleri'nden 81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
Büyük ayrıcalık

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.
Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.

Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

​Mısır - Yunan antlaşmasının perde arkası...

Fiyat artırdılar

Fiyat artırdılar

Lazio, Vedat Muriqi'i almadan dönmek istemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.