Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti

Son dakika haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanı, Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

OYNAT 00:52 Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından hükümet karşıtı protestolar sürüyor Lübnan'da meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi. Hükümet karşıtı protestolarda polis sert müdahalelerde bulundu. BiP'te paylaş

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İSTİFALAR CUMHURBAŞKANINA SUNULACAK

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, kabine toplantısı sonrası "Başbakan cumhurbaşkanlığına giderek istifa eden bütün bakanların listesini verecek" dedi.

DÖRT BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sunmuştu.

Yerel ve uluslararası basında yer alan habere göre, Bakan Vezni, Bakanlar Kurulunun Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere toplandığı Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunmuştu.

Maliye Bakanı Vezni, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra Başbakan Diyab'a istifasını sunan dördüncü bakan oldu.

OYNAT 00:38 Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. BiP'te paylaş

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SORUŞTURMA ADALET KONSEYİNE DEVREDİLDİ

Lübnan hükümetinin, geçen hafta ağır can ve mal kaybına yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı Adalet Konseyine devrettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.

Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.

Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.

OYNAT 01:24 Beyrut'a giden bakanlar Lübnan halkı tarafından sevgi seli ve Erdoğan tezahüratlarıyla karşılandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türk bayraklarıyla donatılan sokaklara inen halk sevgi selinde bulunarak, ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları attı. Bakanlar Beyrut ziyaretinde patlamanın olduğu bölgeyi inceledi, devlet yetkilileri ve yaralılarla görüştü. BiP'te paylaş

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PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN CESEDİNE DAHA ULAŞILDI

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

OYNAT 00:57 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sokağa dökülen halk, Erdoğan sloganları attı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Sokağa çıkan halk ellerinde Türk bayraklarıyla bakanların olduğu bölgeye gelerek, ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları attı. BiP'te paylaş

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BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, bugün açıklanan 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıkarken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

OYNAT 00:52 Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:47 AFAD, Beyrut'taki yaraları sarmaya devam ediyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor. Limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 137 kişi hayatını kaybederken 5 bin kişi yaralanmıştı. Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de Lübnan'da patlamadan etkilenenlerin yaralarını sarmak için bölgeye yardım ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerine bağlı 37 görevli liman bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

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OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:29 Beyrut'taki patlamada Afrikalı işçinin küçük kız çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında Afrikalı bir kadın işçinin, çalıştığı evdeki çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan kadın, çalıştığı evde Lübnanlı küçük çocuğu hızlı bir şekilde kucaklayıp güvenli bir yere götürdü. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:18 Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en önemli liman şehri Lübnan'ın kalbi Beyrut Limanı dünyanın gözü önünde küle döndü. Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle; ticaret, ulaşım, kültür ve finans açısından önemli bir kent olan Beyrut Büyük İskender'den bu yana liman kenti olarak biliniyor.

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