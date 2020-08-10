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Dünya Beyruttaki patlamanın ardından Lübnanda hükümet istifa etti
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Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin istifasını sunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Reuters Yeni Şafak
Lübnan'da hükümet istifa etti.
Lübnan'da hükümet istifa etti.

Son dakika haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanı, Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından hükümet karşıtı protestolar sürüyor
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Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Lübnan'da meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi. Hükümet karşıtı protestolarda polis sert müdahalelerde bulundu.

İSTİFALAR CUMHURBAŞKANINA SUNULACAK

  • Sağlık Bakanı Hamad Hassan, kabine toplantısı sonrası "Başbakan cumhurbaşkanlığına giderek istifa eden bütün bakanların listesini verecek" dedi.

DÖRT BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sunmuştu.

  • Yerel ve uluslararası basında yer alan habere göre, Bakan Vezni, Bakanlar Kurulunun Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere toplandığı Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunmuştu.
Maliye Bakanı Vezni, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra Başbakan Diyab'a istifasını sunan dördüncü bakan oldu.

Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi
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Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi
Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

SORUŞTURMA ADALET KONSEYİNE DEVREDİLDİ

Lübnan hükümetinin, geçen hafta ağır can ve mal kaybına yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı Adalet Konseyine devrettiği belirtildi.

  • Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.
Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.

Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.

Beyrut'a giden bakanlar Lübnan halkı tarafından sevgi seli ve Erdoğan tezahüratlarıyla karşılandı
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Beyrut'a giden bakanlar Lübnan halkı tarafından sevgi seli ve Erdoğan tezahüratlarıyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türk bayraklarıyla donatılan sokaklara inen halk sevgi selinde bulunarak, ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları attı. Bakanlar Beyrut ziyaretinde patlamanın olduğu bölgeyi inceledi, devlet yetkilileri ve yaralılarla görüştü.

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN CESEDİNE DAHA ULAŞILDI

  • Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sokağa dökülen halk, Erdoğan sloganları attı
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sokağa dökülen halk, Erdoğan sloganları attı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Sokağa çıkan halk ellerinde Türk bayraklarıyla bakanların olduğu bölgeye gelerek, ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları attı.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

  • Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, bugün açıklanan 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıkarken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

AFAD, Beyrut'taki yaraları sarmaya devam ediyor
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AFAD, Beyrut'taki yaraları sarmaya devam ediyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor. Limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 137 kişi hayatını kaybederken 5 bin kişi yaralanmıştı. Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de Lübnan'da patlamadan etkilenenlerin yaralarını sarmak için bölgeye yardım ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerine bağlı 37 görevli liman bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
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Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor.

Beyrut'taki patlamada Afrikalı işçinin küçük kız çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
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Beyrut'taki patlamada Afrikalı işçinin küçük kız çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında Afrikalı bir kadın işçinin, çalıştığı evdeki çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan kadın, çalıştığı evde Lübnanlı küçük çocuğu hızlı bir şekilde kucaklayıp güvenli bir yere götürdü.

Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
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Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en önemli liman şehri Lübnan'ın kalbi Beyrut Limanı dünyanın gözü önünde küle döndü. Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle; ticaret, ulaşım, kültür ve finans açısından önemli bir kent olan Beyrut Büyük İskender'den bu yana liman kenti olarak biliniyor.

Büyük patlamanın ardından Beyrut havadan görüntülendi
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Büyük patlamanın ardından Beyrut havadan görüntülendi
Lübna'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan büyük patlama sonrası bu sabah çekilen drone görüntüsü ile şehirde yaşanan yıkımın bilançosu gözler önüne serildi.


Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa
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Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa

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