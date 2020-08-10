Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, kabine toplantısı sonrası "Başbakan cumhurbaşkanlığına giderek istifa eden bütün bakanların listesini verecek" dedi.
DÖRT BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ
Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sunmuştu.
Yerel ve uluslararası basında yer alan habere göre, Bakan Vezni, Bakanlar Kurulunun Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere toplandığı Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunmuştu.
Maliye Bakanı Vezni, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra Başbakan Diyab'a istifasını sunan dördüncü bakan oldu.
Lübnan hükümetinin, geçen hafta ağır can ve mal kaybına yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı Adalet Konseyine devrettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.
Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.
Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.
PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN CESEDİNE DAHA ULAŞILDI
Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, bugün açıklanan 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıkarken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.