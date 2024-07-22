Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi gündem oldukça hareketli.





81 yaşındaki Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi daha önce konuşulsa da ABD Başkanı bunun olmayacağını söylemişti. Bu tartışmalarla beraber yardımcısı Kamala Harris’in ise aday olabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise Biden adaylıktan çekildi ve yardımcısı Harris’in adaylığı en çok tartışılan konu oldu.





Geçtiğimiz hafta suikast girişimine uğrayan Demokrat Parti adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ise Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" açıklamasını yaptı.





Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, 1964'te California'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından California Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.





2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu, ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris, başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti.





Biden, Harris'i destekliyor

ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildikten sonra Kamala Harris’i desteklediğini de açıkladı. 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" dedi.





Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve Trump'ı yenme zamanı" mesajını verdi. Harris’in aday olup olmayacağı ise Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde kesinleşecek.





Harris, Trump'ı yenebilir mi?

TRT Haber'e göre anketler, Harris'in seçilebilirliği konusunda iyi sonuçlar vermiyor. Demokratların büyük bir kısmı dahil olmak üzere birçok seçmen, onun Trump'a karşı genel seçimleri kazanabileceğinden şüphe duyuyor.





Kamuoyunda da göçmenlik ve dış politika gibi konularda Harris'in güçlü liderlik eksikliği da olduğu düşünülüyor. Kamala Harris'in siyasi tecrübesi ve parti içinde bazı destekçileri bulunmakta. Trump'a karşı kesin bir zafer elde etmesi de olası görünmüyor.





Peki, Harris’in şansı ne? Biden’ın yerine aday olabilir mi? ABD siyaseti konusunda uzman bir isim olan Beykoz Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Burak Küntay, Kamala Harris'in rakipleri olduğu görüşünde.





Harris önemli bir figür olarak öne çıksa da, Josh Shapiro, Gretchen Whitmer, J.B. Pritzker ve Gavin Newsom gibi isimlerin adaylık için ciddi şekilde değerlendirilebileceği bilgisini paylaşıyor.



