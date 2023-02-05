Biden: Çin ’casus’ balonunun düşürülmesi emrini çarşamba günü verdim

ABD Başkanı Joe Biden, ABD semalarında görülmesi üzerine dün ABD tarafından düşürülen Çin’e ait istihbarat balonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden balonun düşürülmesi talimatını çarşamba günü verdiğini söyleyerek, "Balonla ilgili bilgi aldığımda, Pentagon’a çarşamba günü mümkün olan en kısa sürede balonu düşürmesi talimatını verdim. Pentagon, balon anakara üzerindeyken kimseye zarar vermemek için en iyi zamanı bekledi. Balonun düşürülmesi için en iyi zamanın balon 12 millik karasuları sınırları içerisindeyken olduğuna karar verildi" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD semalarındaki Çin "casus balonunun" düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Biden’ın talimatıyla ABD Kuzey Komutanlığı’na bağlı ABD savaş uçağı, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait yüksek irtifa gözetleme balonunu ABD’de Güney Karolina açıklarında başarıyla düşürdü. Amerikan ordusu komutanları, balonun boyutu, irtifası ve gözetleme kapasitesi nedeniyle kara üzerindeyken düşürülmesinin ’gereksiz risk’ oluşturabileceği kararına vararak, balonu güvenli bir şekilde indirmek için seçenekler geliştirdi. Balonun düşürülmesi, Kanada hükümetinin koordinasyonu ve tam desteğiyle gerçekleştirildi" dedi.