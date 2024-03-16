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Biden ile Gazze kasabı Netanyahu'nun arası açılıyor: İsrail'de erken seçim çağrısı yapan senatöre destek verdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze kasabı Netanyahu'nun arası açılıyor. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine Biden'dan destek geldi. Biden Schumer'in sözlerine ilişkin, “Bence iyi bir konuşma yaptı” dedi. İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koymuştu.

07:46 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:49 - 16/03/2024 Cumartesi
IHA
Joe Biden - Chuck Schumer - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Chuck Schumer - Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı.


Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine değinen Biden, “Bence iyi bir konuşma yaptı. Sadece kendisinin değil pek çok ABD'linin paylaştığı ciddi bir endişeyi dile getirdi” dedi.

Biden, Schumer'in konuşmasıyla ilgili olarak kendisini ve ekibini önceden bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.


Schumer, Senato kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, “Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor. Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullanmıştı.


İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koymuştu.



#Joe Biden
#ABD Senatosu
#Chuck Schumer
#İsrail
21 dakika önce
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