Dünya Biden ile Zelenskiy görüştü Ukraynaya destek artacak
AMERİKA

Biden ile Zelenskiy görüştü: Ukrayna'ya destek artacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Telefonda gerçekleşen konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarında desteğini artırmayı sürdüreceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Biden ile Zelenskiy görüştü: Ukraynaya destek artacak
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"UKRAYNA'YA DESTEKLER ARTACAK"

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırıları karşısında desteğini sürdüreceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarındaki yardımlarını artırmaya devam edeceğini de vurguladı.

Biden, Zelenskiy'e, ABD'nin bugün G7 ve Avrupa Birliği ile iş birliği için Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında atacağı yeni adımlar konusunda da bilgi verdi.

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