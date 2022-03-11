Biden ile Zelenskiy görüştü: Ukrayna'ya destek artacak

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Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa'da yeni vaat: Siverek'i il yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini il yapmak için söz verdi. CHP lideri, "Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, iktidar olduğumuzda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim" diye konuştu.