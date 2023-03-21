Biden Kovid-19 gizliliğini kaldıracak: FBI araştıracak.
ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 virüsünün kökenleri hakkındaki bilgilerin gizliliğini ortadan kaldıracak çalışmaların önünü açacak yasa tasarısını imzaladı.
2021'de istihbarat teşkilatlarını virüsün kökenini araştırmak üzere görevlendirdiğini kaydeden Biden, imzaladığı yasayla birlikte, söz konusu bilgilerin mümkün olduğunca paylaşılmasına da olanak sağlanacağını belirtti.
Tasarı, Enerji Bakanlığı'nın bir laboratuvar sızıntısının Kovid-19 salgınının en olası nedeni olduğunu belirlemesinden kısa bir süre sonra Meclis'ten geçmişti.
ABD'nin özellikle Cumhuriyetçi kanadı, salgının başlamasından bu yana 1 milyondan fazla Amerikalının hayatına mal olan Kovid-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığını iddia ederken, hükümet yetkilileri, virüsün bir laboratuvardan yayıldığı veya hayvanlardan bulaştığı konusunda daha temkinli açıklamalarda bulunuyor.