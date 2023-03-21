Biden Kovid-19 gizliliğini kaldıracak: FBI araştıracak.

"Gelecekteki salgınları daha iyi önleyebilmemize yardımcı olmak için Kovid-19'un kökenlerine inmemiz gerekli. Yönetimim, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki potansiyel bağlantılar da dahil, Kovid-19'un kökenleriyle ilgili tüm gizli bilgileri incelemeye devam edecek.