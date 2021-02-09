Dünya Biden yönetimi de Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanıyacak
AMERİKA

Biden yönetimi de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın da Kudüs'i İsrail'in başkenti olarak tanımaya devam edeceğini söyledi. Blinken CNN'e Ortadoğu'ya yönelik dış politika planlarını anlattı.

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Joe Biden
Joe Biden

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın da Kudüs'i İsrail'in başkenti olarak tanımaya devam edeceğini söyledi. Blinken, CNN'e Ortadoğu'ya yönelik dış politika planlarını anlattı.

İBRAHİM ANLAŞMASINI ÖVDÜ

İran yaptırımlarının sona ermesi için ilk adımı atması gerektiğini belirten Blinken, İbrahim anlaşmasını övdü.

13 Ağustos'ta İsrail ile BAE-Bahreyn arasında yapılan İbrahim Anlaşması genel anlamda nüfusu Müslüman olan bu ülkelerde büyük tepkiye neden olmuştu

KUDÜS iSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANINACAK

Blinken, Biden yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya devam edeceğini yinelerken, Trump yönetiminin Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak tanımasını onaylamadı. Blinken bölgenin İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Eski Başkan Donald Trump, ABD'nin onlarca yıllık ABD politikasından değişikliğe giderek 2019'da ABD'nin Golan'ı İsrail toprakları olarak tanımasını resmen izin vermişti.

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