Biden zaferini duyurmak için hazırlıklara hız verdi: Yeni dönem için web sitesi açtı

ABD'nin Demokrat Başkan adayı Joe Biden, zafer kazanacağına olan inancının kanıtını olarak yeni dönemin tanıtımı için bir web sitesi açtı.

Biden'ın fotoğrafı ve altında bir açıklamanın bulunduğu site https://buildbackbetter.com/ ismi ile açıldı.

"Amerikan halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olarak kimin görev yapacağını belirleyecek. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde hala oylar sayılıyor. Ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere -pandemiden ekonomik krize, iklim değişikliğinden ırksal adaletsizliğe- geçiş ekibi olan Biden-Harris yönetimi, birinci gününden itibaren koşarak yere vurabilmesi için tüm hızıyla hazırlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Biden kazanacağına inanıyor

Başkan adayı Joe Biden Delaware’de yaptığı konuşmada henüz zafer ilan etmeye hazır olmadıklarını belirtirken “Sayım bittiğinde inanıyorum ki kazanan biz olacağız” dedi.

REKLAM

Michigan eyaletinde de Biden’ın kazandığının açıklanması ile başkanlık yarışını 253 oy ile 214 oy garantilemiş Başkan Donald Trump’ın önünde götüren Biden, Başkan yardımcısı Adayı Kamala Harris ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

“Her oy mutlaka sayılmalı” diyen Biden insanların susturulmaması gerektiğini söyledi. Başkanlığın bir parti görevi olmadığını da kaydeden Biden, seçilmesi durumunda rakipleri ile de çalışacağını söyledi.

DÜNYA Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin kritik açıklama: Henüz erken

DÜNYA ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizliği protesto eden göstericiler tutuklandı

"Yaraları saracağız"

Biden ayrıca seçimlerden sonra beklenen kaos ortamına da değinerek “Bu seçimler bittiğinde her zaman Amerikalıların yaptığı gibi davranacağız. Sert sözlerle geçen kampanyayı arkamızda bırakacağız. Birleştireceğiz, yaraları saracağız ve bir ulus olarak bir araya geleceğiz” dedi. Bunun kolay olmayacağını bildiğini ifade eden Biden bunu gerçekleşmesi için karşıda olan kişileri düşman olarak görmeyeceklerini ifade etti.

REKLAM