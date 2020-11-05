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Dünya Biden zaferini duyurmak için hazırlıklara hız verdi Yeni dönem için web sitesi açtı
AMERİKA

Biden zaferini duyurmak için hazırlıklara hız verdi: Yeni dönem için web sitesi açtı

ABD başkan adayı Joe Biden, açılan son sandıklardan çıkan rakamların ardından zafere daha fazla yakınlaştığına inanarak yeni dönem tanıtımı için bir web sitesi açtı. Kendi fotoğrafının yanı sıra bir paragraf açıklamanın bulunduğu sitede, "Amerikan halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki Başkanı olarak kimin görev yapacağını belirleyecek" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Biden, Başkan yardımcısı Adayı Kamala Harris ile birlikte basın toplantısı düzenlemişti.
Biden, Başkan yardımcısı Adayı Kamala Harris ile birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

ABD'nin Demokrat Başkan adayı Joe Biden, zafer kazanacağına olan inancının kanıtını olarak yeni dönemin tanıtımı için bir web sitesi açtı.

Biden'ın fotoğrafı ve altında bir açıklamanın bulunduğu site https://buildbackbetter.com/ ismi ile açıldı.

"Amerikan halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olarak kimin görev yapacağını belirleyecek. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde hala oylar sayılıyor. Ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere -pandemiden ekonomik krize, iklim değişikliğinden ırksal adaletsizliğe- geçiş ekibi olan Biden-Harris yönetimi, birinci gününden itibaren koşarak yere vurabilmesi için tüm hızıyla hazırlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Biden'ın gafları
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Biden'ın gafları
ABD'nin yeni başkanı olması beklenen Joe Biden yaptığı gaflarla herkesi kendine güldürdü.

Biden kazanacağına inanıyor

Başkan adayı Joe Biden Delaware’de yaptığı konuşmada henüz zafer ilan etmeye hazır olmadıklarını belirtirken “Sayım bittiğinde inanıyorum ki kazanan biz olacağız” dedi.

Michigan eyaletinde de Biden’ın kazandığının açıklanması ile başkanlık yarışını 253 oy ile 214 oy garantilemiş Başkan Donald Trump’ın önünde götüren Biden, Başkan yardımcısı Adayı Kamala Harris ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

“Her oy mutlaka sayılmalı” diyen Biden insanların susturulmaması gerektiğini söyledi. Başkanlığın bir parti görevi olmadığını da kaydeden Biden, seçilmesi durumunda rakipleri ile de çalışacağını söyledi.

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"Yaraları saracağız"

Biden ayrıca seçimlerden sonra beklenen kaos ortamına da değinerek “Bu seçimler bittiğinde her zaman Amerikalıların yaptığı gibi davranacağız. Sert sözlerle geçen kampanyayı arkamızda bırakacağız. Birleştireceğiz, yaraları saracağız ve bir ulus olarak bir araya geleceğiz” dedi. Bunun kolay olmayacağını bildiğini ifade eden Biden bunu gerçekleşmesi için karşıda olan kişileri düşman olarak görmeyeceklerini ifade etti.

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