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Dünya

Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret: Ne kadar sürerse sürsün

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümüne 4 gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyaret yaptı. Zelenski ile görüşen Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde daha silah ve cephane yardımı vadetti. Ukrayna’nın sonuna kadar yanında olacaklarını taahhüt eden Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, Rusya'ya karşı özgürlük uğruna savaşmaya değer" dedi.

04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümüne 4 gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyaret yaptı.

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümüne 4 gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyaret yaptı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın birinci yılını doldurmasına dört gün kala, ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Biden’ın ziyareti güvenlik nedeniyle gizli tutulurken, ABD Başkanını Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski karşıladı. Biden ziyareti sırasında Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde daha silah ve cephane yardımı da vadetti ve Ukrayna’nın sonuna kadar yanında olacaklarını taahhüt etti. ABD Başkanı ayrıca Rusya’ya bir dizi yaptırım daha uygulama sözü de verdi. Biden, yaptığı açıklamada, “Kiev’e yaptığım ziyaret ile Ukrayna’nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz” dedi. Rusya lideri Vladimir Putin’in işgali başlatırken yanlış hesap yaptığını kaydeden Biden, “Putin yaklaşık bir yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna’nın zayıf, Batı’nın da bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. Ama fena halde yanılmıştı” diye konuştu. Biden’ın Ukrayna ziyaretinin Ukrayna-ABD arasındaki ilişkilerin tarihinde çok önemli olduğunun altını çizen Zelenski de, “Çünkü bu dönem, devletimizin kendi özgürlüğü, tüm Avrupalıların özgürlüğü ve özgür dünyanın tüm insanları için mücadele ettiği en zor dönemdir” ifadesini kullandı. Aziz Michael Katedrali’nde görüşen iki liderin bölgeden ayrıldığı sırada Kiev’de siren sisleri duyuldu. Fakat kente hava saldırısı yöneldiği ya da füze isabet ettiğine ilişkin bir haber alınmadı.

MACRON ZAMANINI BOŞA HARCIYOR

Öte yandan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek, diyalog kapısının açık kalmasının önemine değinmişti. İtalya merkezli Corriere gazetesine konuşan Zelenski, Macron’un söz konusu açıklamalarını değerlendirdi. Zelenski, Rusya ile diyaloğun ‘zaman kaybı’ olduğunu ifade ederek, “Yararsız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor. Rusya’nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Ekonomik yaptırımlar uygulandığında bizi Rusya’yı tecrit etmekle suçlayanlar oldu ama gerçek bu değildi. Putin’i marjinalleştiren savaş başlatma kararıydı” dedi.

Çinli üst düzey diplomat Moskova’da

Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, ABD'nin Pekin'i, "Rusya'ya, Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat sağlamaması" konusunda uyardığı bir dönemde Rusya'yı ziyaret etti. Ziyaretin Ukrayna savaşının yıl dönümüne yakın bir tarihte gerçekleşmesi dikkat çekti. Çin'in, geçen yıl savaşın başlamasında hemen önce Rusya ile ilişkilerinde "limitsiz dostluğa" vurgu yapan açıklamaları, Batı'da, Pekin'in Rusya'nın askeri operasyonuna "örtülü onay verdiği" yorumuna yol açmıştı.


#Ukrayna
#Joe Biden
#Zelenskiy
1 saat önce
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Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret: Ne kadar sürerse sürsün
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