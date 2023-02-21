Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret: Ne kadar sürerse sürsün

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın birinci yılını doldurmasına dört gün kala, ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Biden’ın ziyareti güvenlik nedeniyle gizli tutulurken, ABD Başkanını Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski karşıladı. Biden ziyareti sırasında Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde daha silah ve cephane yardımı da vadetti ve Ukrayna’nın sonuna kadar yanında olacaklarını taahhüt etti. ABD Başkanı ayrıca Rusya’ya bir dizi yaptırım daha uygulama sözü de verdi. Biden, yaptığı açıklamada, “Kiev’e yaptığım ziyaret ile Ukrayna’nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz” dedi. Rusya lideri Vladimir Putin’in işgali başlatırken yanlış hesap yaptığını kaydeden Biden, “Putin yaklaşık bir yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna’nın zayıf, Batı’nın da bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. Ama fena halde yanılmıştı” diye konuştu. Biden’ın Ukrayna ziyaretinin Ukrayna-ABD arasındaki ilişkilerin tarihinde çok önemli olduğunun altını çizen Zelenski de, “Çünkü bu dönem, devletimizin kendi özgürlüğü, tüm Avrupalıların özgürlüğü ve özgür dünyanın tüm insanları için mücadele ettiği en zor dönemdir” ifadesini kullandı. Aziz Michael Katedrali’nde görüşen iki liderin bölgeden ayrıldığı sırada Kiev’de siren sisleri duyuldu. Fakat kente hava saldırısı yöneldiği ya da füze isabet ettiğine ilişkin bir haber alınmadı.