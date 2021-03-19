Dünya Bidendan Putine görüşme daveti yanıtı Bir noktada görüşürüz
AMERİKA

Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşürüz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme talebine yanıt verdi. Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

ABD Başkanı Biden, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." yanıtını verdi.

Yeni yaptırımlar olacak mı?

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." yorumunu yaptı.

Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda, "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

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