Biden'ın doğum gününde Trump'tan dikkat çeken hareket: Doktorunun raporunu paylaştı

Yaşı ve sağlık durumuyla ilgili sürekli gündeme gelen ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, dün 81. yaş gününü kutladı.





Beyaz Saray'dan Biden'ın doğum gününe ilişkin yapılan açıklamada onun deneyimi ve dayanıklılığı vurgulandı, Biden ise yeni yaşını şakalarla kutladı.





Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın yaşının öncelikli odak noktası olmaması gerektiğini söyledi. Jean-Pierre, "Onu yaşına göre değil, yaptıklarına göre değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.





ABD Başkanı Biden ise Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü geleneği olan "hindi affetme töreninde" kalabalığa gülerek "Bu arada bugün benim doğum günü. Sadece şunu bilmenizi isterim ki 60 yaşına girmek zordur" ifadelerini kullandı.









Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Sağlık durumum iyi





Biden doğum gününü kutladığı sırada ise 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.





Trump, doktorunun genel sağlığının mükemmel olduğunu bildiren açıklamasını paylaştı. Yıllardır Trump'ın doktorluğunu yapan Bruce A. Aronwald, Trump'ın fiziksel muayenelerinin normal, bilişsel muayenelerinin ise mükemmel olduğunu söyledi.





2024 seçimlerinde tekrar aday olması beklenen Biden ve Trump'ın seçim yarışında karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Biden, bugüne kadar aday olacağını kesin bir şekilde açıklamasa da birkaç kez aday olmak istediğini belirten açıklamalarda bulundu.





Trump, Biden'dan çok genç olmasa da ABD'de yapılan açıklamalarda başkanın yaşı önemli bir etken.





Associated Press'in Ağustos ayında yaptığı bir ankette, ABD'de yetişkinlerin yüzde 77'si Biden'ı dört yıl daha etkili olamayacak kadar yaşlı görüyor. Buna kıyasla yüzde 51 Trump için aynı şeyi düşünüyor.











