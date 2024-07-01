Biden'ın tartışma felaketi: Adaylıktan çekilecek mi?

ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek olan seçimler için düzenlenen ilk münazara 27 Haziran gecesi gerçekleştirildi. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın rakibi Donald Trump, bir televizyon kanalında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaştı.





Seçim öncesi komplo planı

Bu tartışma ile ilgili en büyük gizem, Başkan Joe Biden'ın ekibinin tartışmayı neden kabul ettiği.





Bu kararın, Biden'ı istifa etmeye ve yerine daha genç bir aday getirmeye zorlayacak kadar kötü bir seçim öncesi başarısızlığı yaratmak için planlanan bir oyun olduğu yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.





Peki Biden, uzun süredir gündemde olan bu karşılaşmada neden başarısız oldu?





Fiziksel görünüm

ABD basınında yer alan acımasız yorumlara göre Biden, tek kelime bile edilmeden ilk 10 saniyede tartışmayı kaybetmiş olabilir.





Sert yürüyüşü ve büyük ölçüde ifadesiz yüzü, kendinden emin, kavgacı ve ne yaptığını biliyormuş gibi görünmeye çalışan Trump'ın gevşek adımlarıyla acı verici bir tezat oluşturuyordu.





İki aday arasındaki tavır farkı

Biden bir soru sorulduğunda dikkatle dinliyor; ancak aşağıya bakıyordu.





Öte yandan Trump dinlemiyor ve sorulara büyük ölçüde alakasız ve çoğunlukla yanlış olan ve daha önce binlerce kez tekrarladığı kalıplarla yanıt veriyordu.





Trump'ın akıl sağlığı yorumları

Zihinsel testlerden sorunsuz geçtiğini belirten Trump, "Biden bilişsel teste girsin, 2 soru bile yapamaz" dedi.





Trump ayrıca Biden'ın kafa karıştıran konuşmalarının ardından şu acımasız sözleri de kullandı: "Cümlenin sonunda ne söylediğini bilmiyorum; onun da bildiğini sanmıyorum."





Biden istifa etmeli mi?

BD Basınına göre Biden, bu tartışma da dahil olmak üzere kamuoyunun kendisi üzerine görüşleri hakkında fazlasıyla endişeli. Bu da hata yapmaktan kaçınmak için attığı her adımı planlamasına neden oluyor.





Buna göre, Biden'ın istifa etmesi gerekiyor çünkü yaşına bağlı görünümündeki değişimler ona yüksek olasılıkla seçimi kaybettirecek.





New York Times'tan açık mektup

New York Times, Donald Trump'a karşı gösterdiği kötü performansın ardından Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.





Gazete dün yayımladığı bir haberinde "Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmetinin yeniden seçilmek için aday olmayacağını duyurmak olduğunu" aktardı.





Demokratların seçim endişesi

ABD basını, "paniğe kapılan" Demokratların, Kasım ayında yapılacak genel seçimler öncesinde inandırıcı bir meydan okuma ortaya koymak için adayın zamanında değiştirilmesinin yollarını araştırdıkları yönünde haberler yayınladı.





Joe Biden'a, ilk başkanlık tartışmasında gösterdiği feci performansın ardından Demokratların desteğini alması için bir haftası olduğu, aksi takdirde kendisini görevden alacakları söylendi.





Peki 46. ABD başkanının olası bir yedeği olarak kim ortaya çıkabilir?





Kamala Harris en büyük aday

Mevcut başkan yardımcısı olarak Kamala Harris, Biden'ın aday olmamaya karar vermesi halinde ikinci seçenek olarak görünecek. Ancak Amerikan halkı Harris'e güvenmiyor.





Anketlere göre Harris'in haziran ortasında yüzde 60'lık olumsuz bir onay notu vardı.



