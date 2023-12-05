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Dünya

Bilanço ağırlaşıyor: Meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı artıyor

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi. Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerin büyük oranda hasar gördüğünü kaydeden Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

11:00 - 5/12/2023 Salı
AA
Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 68'e yükseldi
Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 68'e yükseldi

Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, ülkenin kuzeyindeki Manyara bölgesinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda ölü sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerin büyük oranda hasar gördüğünü kaydeden Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



#sel
#tanzanya
#toprak kayması
13 dakika önce
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