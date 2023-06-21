Bile bile ölüme gitmişler: Titanik'i görmeye giden turistlere 'ölüme yol açar' belgesinin imzalatıldığı ortaya çıktı

Titanik'i görmeye giden turistlere okyanus yolculuğu öncesi aracın batma ihtimaline karşı belge imzalatıldığı öğrenildi.
Buzdağına çarparak batması sonucu bin 514 kişinin yaşamını yitirdiği Titanik'in enkazını ziyaret için yola çıkan turistik denizaltı pazar günü Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. Arama çalışması devam ederken denizaltının içinde 30 saatten az oksijen kaldığı tahmin ediliyor.
ABD basını paylaştı: Deniz aracının güvenli olmadığı biliniyordu
Battığı tahmin edilen denizaltıyı kurtarmak için zamana karşı yarış devam ederken ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
ABD merkezli CBS televizyonuna yansıyan görüntülerde, deniz aracının toplama parçalardan yapıldığı ve herhangi bir kurumdan onay almadığı anlatıldı.
Turistlerin belge imzaladığı öğrenildi
Öte yandan Titanik'i görmeye giden turistlere okyanus yolculuğu öncesi geminin batma ihtimaline karşı belge imzalatıldığı öğrenildi.