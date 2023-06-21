Bile bile ölüme gitmişler: Titanik'i görmeye giden turistlere 'ölüme yol açar' belgesinin imzalatıldığı ortaya çıktı

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. 250 bin dolar ödeyerek Titanik'i görmek için dalan 5 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış devam ederken CNN International bölgede 30 dakikada bir tekrar eden vurma sesleri duyulduğunu duyurdu.