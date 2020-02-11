Bilim insanlarından korkunç tahmin: Koronavirüs yarım milyonu etkileyecek

Koronavirüs şu ana kadar 24 ülkeye yayıldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sürüyor. Çin, hastalığın yayılmasını önlemek için birçok tedbiri yürürlüğe soksa da her gün açıklanan sayılar, hastalığın hız kesmediğini gösteriyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu.

Çalışmada, salgının şubat ayı sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü.

Epidemiyolog Adam Kucharski, mevcut verilere dayanarak yeni tip koronavirüsün zirvedeyken Vuhan nüfusunun yüzde 5'ini etkilemesinin olası olduğunu belirtti.

500 bin kişiye bulaşabilir

Araştırmacılar, ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine ya da yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış olabileceğini hesap etti.

Hubey eyalet yönetimi, pazar gecesi itibarıyla 16 bin 902'si Vuhan'da olmak üzere eyalette 29 bin 631 vaka bulunduğu ve Vuhan'da hastalık için ölüm oranının takriben yüzde 4 olduğu tahmininde bulunmuştu.

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