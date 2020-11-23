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AMERİKA

Bill Gates: Tüm Kovid-19 aşılarının işe yarayacağından eminim

Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates, koronavirüs aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Neredeyse tüm' Kovid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bill Gates
Bill Gates

Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates'ten aşılarla ilgili açıklama geldi. Gates, "Neredeyse tüm' Kovid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" dedi.

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İŞE YARAYACAKLAR

ABD yerel medyasına konuşan Microsoft kurucu ortağı milyarder Bill Gates aylardır devam eden koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Neredeyse tüm Kovid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuştu.

Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. Gates, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.


"ABD'DE GÜNLÜK 2 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"

ABD'de son birkaç hafta içinde vakalarda büyük oranda bir artış yaşandığına dikkat çeken, Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini ve kışın büyük bölümünde her gün 2 binden fazla insanın ölebileceğini ifade etti. Gates, "(Vakalar) hala yükselişte ve bu yükselişin kelimenin tam anlamıyla Şubat boyunca devam etmesi bekleniyor. Ve bu kış döneminde muhtemelen günde 2 binden fazla ölümün gerçekleşeceği yer burası. ABD" ifadelerini kullandı. Gates aynı zamanda ABD’lilerin maske takmasını ve halk sağlığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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