Dünya Şahin ve Türeci çifti Almanyanın büyük bilim ödülünün sahibi oldu
AVRUPA

Şahin ve Türeci çifti Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu

Almanya’da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi.

Haber Merkezi AA
BioNTech kurucuları Dr. Özlem Şahin ve Prof. Dr. Uğur Türeci Almanyanın büyük bilim ödülünün sahibi oldu
Dr. Özlem Türeci-Prof. Dr. Uğur Şahin

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile şirketin ikinci başkanı olan Macar asıllı Katalin Kariko, 120 bin avro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

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