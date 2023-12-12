Bir Hamas mücahidi İsrail’e teslim olmaz

Terör devleti İsrail’in 2 ayı aşkın zamandır Gazze’de devam eden saldırılarında çocuk, kadın yaklaşık 18 bin Filistinliyi katleden İsrail dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik kara propagandayı da elden bırakmıyor. İşgalci gücün, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da onlarca Filistinli erkeği soyup elleri ve gözleri bağlı şekilde yere oturttuğu görüntüler cuma günü infial yaratmıştı. Bu kişilerin arasında çok sayıda sivilin ve en az bir gazetecinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dün paylaşılan bir başka görüntüde ise İsrail askerlerinin “HAMAS üyeleri teslim oldu” mesajını vermek için çektiği bir videonun iki farklı versiyonunun bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hamas üyesi olduğu iddia edilen kişinin bir görüntüde silahı sağ, şarjörü sol elinde tuttuğu görülürken; bir diğer görüntüde silahın sol, şarjörün sağ elinde olduğu görülüyordu. Yeni Şafak’ın Hamas kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre İsrail askerlerinin esir olarak gösterdiği kişilerin sivil halk olduğu, aralarında bir kişinin bile “Kassam Savaşçısı” olmadığı belirtildi. İşgale karşı savaşan Kassam üyelerinin şehitlik haricinde herhangi bir uygulamada esir olmadıklarını belirten kaynaklar, özellikle savaşçıların, sürekli eylem ve çatışma içinde olduğu, savaşçıların esir alınamayacağının altını çizdi. Seri bir şekilde insanlık suçu işleyen İsrail’in hem dünya kamuoyuna hem de direniş için herşeyi göze alan Hamas’a karşı böyle bir yöntem seçtiği kaydedildi. HAMAS yetkilileri ise Kassam savaşçısının asla esir alınmayacağı, şehitlik dışında bir amacı olmadığını söyledi.
Çelişkili görüntüler iddiaları çürütüyor
İşgalci güç İsrail ordusunun teslim olan teröristler olduğunu iddia ettiği yarı çıplak onlarca Filistinliye ait görüntülerin, İsrail'in iddialarını çürüten çelişkilerle dolu olduğu fark ediliyor. Görüntülerde, ordunun soyunmaya zorladığı onlarca kişiden oluşan gruptan ele geçirdiğini iddia ettiği piyade tüfeklerinin sayısı ise birkaç taneden fazla değil. İsrail askerlerinin "güvenlik nedeniyle" Filistinlileri iç çamaşırlarına kadar soymasına rağmen onlara ait olduğunu iddia ettiği silahlara ise görüntüyü çekene kadar el koymaması ilk çelişki olarak dikkati çekiyor. Operasyon mantığında silahlı unsurlardan önce silahların alınıp olası saldırı ya da çatışmanın önüne geçilmiş olması gerekiyor. Diğer taraftan, teslim olanlardan birinin silahını havaya kaldırarak, askerlerin istediği noktaya bıraktığı anlara ilişkin iki farklı görüntünün servis edildiği ortaya çıktı.