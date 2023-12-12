Bir Hamas mücahidi İsrail’e teslim olmaz

Terör devleti İsrail’in 2 ayı aşkın zamandır Gazze’de devam eden saldırılarında çocuk, kadın yaklaşık 18 bin Filistinliyi katleden İsrail dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik kara propagandayı da elden bırakmıyor. İşgalci gücün, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da onlarca Filistinli erkeği soyup elleri ve gözleri bağlı şekilde yere oturttuğu görüntüler cuma günü infial yaratmıştı. Bu kişilerin arasında çok sayıda sivilin ve en az bir gazetecinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dün paylaşılan bir başka görüntüde ise İsrail askerlerinin “HAMAS üyeleri teslim oldu” mesajını vermek için çektiği bir videonun iki farklı versiyonunun bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hamas üyesi olduğu iddia edilen kişinin bir görüntüde silahı sağ, şarjörü sol elinde tuttuğu görülürken; bir diğer görüntüde silahın sol, şarjörün sağ elinde olduğu görülüyordu. Yeni Şafak’ın Hamas kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre İsrail askerlerinin esir olarak gösterdiği kişilerin sivil halk olduğu, aralarında bir kişinin bile “Kassam Savaşçısı” olmadığı belirtildi. İşgale karşı savaşan Kassam üyelerinin şehitlik haricinde herhangi bir uygulamada esir olmadıklarını belirten kaynaklar, özellikle savaşçıların, sürekli eylem ve çatışma içinde olduğu, savaşçıların esir alınamayacağının altını çizdi. Seri bir şekilde insanlık suçu işleyen İsrail’in hem dünya kamuoyuna hem de direniş için herşeyi göze alan Hamas’a karşı böyle bir yöntem seçtiği kaydedildi. HAMAS yetkilileri ise Kassam savaşçısının asla esir alınmayacağı, şehitlik dışında bir amacı olmadığını söyledi.