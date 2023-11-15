Bir ülke daha Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Belize ve Bolivya İsrail ile ilişkilerini kesti
Belize hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmemesi ve insani yardım malzemelerinin girişine engel olması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.
Gazze'de devam eden insani drama dikkat çekilen açıklamada, "Taleplerimize rağmen İsrail, uluslararası insan hakları ihlallerine son vermedi aynı zamanda Gazzelilerin acısının hafifletilmesi için yardım ekiplerinin girişine de müsaade etmedi. Bu sebeple bir dizi tedbir uygulamaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya, Şili ve Honduras da Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.