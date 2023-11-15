Bir ülke daha Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Eli kanlı işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 40 gündür aralıksız devam ederken bu sabah bölgede yeni bir gelişme daha yaşandı. İki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarının ardından Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşatan İsrail ordusu hastaneye yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu. Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğu belirtiliyor. .