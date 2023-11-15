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Dünya

Bir ülke daha Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Karayip ülkesi Belize, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya, Şili ve Honduras da Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırırken Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.

07:52 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Belize ve Bolivya İsrail ile ilişkilerini kesti

Belize ve Bolivya İsrail ile ilişkilerini kesti

Belize hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmemesi ve insani yardım malzemelerinin girişine engel olması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.


Gazze'de devam eden insani drama dikkat çekilen açıklamada, "Taleplerimize rağmen İsrail, uluslararası insan hakları ihlallerine son vermedi aynı zamanda Gazzelilerin acısının hafifletilmesi için yardım ekiplerinin girişine de müsaade etmedi. Bu sebeple bir dizi tedbir uygulamaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.


Bölge basınında çıkan haberde, Belize'nin Tel Aviv Büyükelçisinin geri çekilmesi ve İsrail'in de Belize'deki tüm diplomatik faaliyetlerinin sona erdirilmesi için talepte bulunacağı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya, Şili ve Honduras da Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.


Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.





#Gazze
#İsrail
#Belize
#Bolivya
12 dakika önce
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