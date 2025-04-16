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Birbirlerine düştüler ama Gazze'ye ambargoyu sürdürecekler

Birbirlerine düştüler ama Gazze'ye ambargoyu sürdürecekler

15:3716/04/2025, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye insani yardımların özel şirketlerle ulaştırabileceği açıklamasına hükümetteki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den tepki gelmesi üzerine "Gazze'ye insani yardım ambargosunun devam edeceklerini" duyurdu.

Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Gazze'ye insani yardımların girişine ileride özel şirketler üzerinden izin verilebileceğine işaret etmesini "tarihi hata" olarak niteledi. Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesinin "aptalca bir adım" olacağını ifade eden Ben-Gvir, bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını iddia etti.

Gazze'ye insani yardım ulaşmayacak

Gazze'ye insani yardım girişi ve dağıtımının özel şirketler üzerinden yapılabileceğini söyleyen Savunma Bakanı Katz, İsrail'in politikasının açık olduğunu öne sürerek, "Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyeceğini" açıkladı. "Bazı kişilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını" belirten Katz, "Mevcut gerçeklikte, hiç kimse Gazze'ye herhangi bir insani yardım ulaştırmayacak, böyle bir hazırlık da yok." ifadelerini kullandı.


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