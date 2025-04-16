Birbirlerine düştüler ama Gazze'ye ambargoyu sürdürecekler

Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Gazze'ye insani yardımların girişine ileride özel şirketler üzerinden izin verilebileceğine işaret etmesini "tarihi hata" olarak niteledi. Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesinin "aptalca bir adım" olacağını ifade eden Ben-Gvir, bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını iddia etti.

Gazze'ye insani yardım girişi ve dağıtımının özel şirketler üzerinden yapılabileceğini söyleyen Savunma Bakanı Katz, İsrail'in politikasının açık olduğunu öne sürerek, "Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyeceğini" açıkladı. "Bazı kişilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını" belirten Katz, "Mevcut gerçeklikte, hiç kimse Gazze'ye herhangi bir insani yardım ulaştırmayacak, böyle bir hazırlık da yok." ifadelerini kullandı.