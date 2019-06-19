Dünya Birleşik Arap Emirlikleri Sokotra adasından çekildi
ORTADOĞU

Birleşik Arap Emirlikleri Sokotra adasından çekildi

Birleşik Arap Emirlikleri Sokotra adasından çekildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı. Sokotra adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında Erahbil adaları olarak bilinen 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.

Haber Merkezi AA
BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.
BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı silahlı güçler, Sokotra adasındaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.

  • Sokotra Valisi Nizar Mahrus yaptığı yazılı açıklamada, Hizamı Emni adı verilen bozguncu unsurların bugün adadaki Erahbil limanına saldırdığını, yaşanan çatışmaların ardından söz konusu güçlerin kaçarak adayı terketmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yaşanan çatışmalarda yaralanan olmadığını dile getiren Sokotra Valisi Mahrus, adada hayatın normale döndüğünü kaydetti.

Yemen Enformasyon Bakan Müsteşarı Muhtar er-Rahabi, valinin açıklamasından kısa bir süre önce Twitter hesabından BAE'ye bağlı Hizam-ı Emni milislerinin Sokotra'dan kaçtığını ve adanın ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu duyurmuştu.

BAE'nin büyük desteği

Bölgeden alınan bilgiye göre, dün Sokotra limanında Yemen sahil güvenlik güçleriyle Hizam-ı Emni milisleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ordu ve güvenlik güçlerinin sahil güvenlik güçlerinin yardımına gelmesinin ardından BAE'ye bağlı silahlı milisler adadan kaçarak ayrılmak zorunda kaldı.

  • Hafta başında, BAE'nin büyük destek verdiği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı ayrılıkçı silahlı milisler, Balıkçılık Bakanı ve Sokotra Valisi'nin konvoyuna silahlı saldırı düzenlemişti. Düzenlenen suiksat girişiminde yaralanan olmamıştı.

BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.

Sokotra adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında Erahbil adaları olarak bilinen 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.

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