Birleşik Krallık'tan kovid müzayedesi: Maskeler ve eldivenler açık arttırmaya çıkarıldı

3 milyondan fazla koruyucu giysi, gözlük, yüz siperliği, önlük ve el dezenfektanı açık arttırmaya çıkarıldı.

Birleşik Krallık yetkilileri salgın sırasında hiç kullanılmayan 3 milyondan fazla koruyucu giysiyi, gözlük, yüz siperliği, önlük ve el dezenfektanını müzayedeye koydu.

Sağlık Bakanlığı'nın yıllık hesaplarına göre, bakanlar Covid'in ilk yılında 14,8 milyar sterlin harcadı. Maskeler, önlükler ve önlüklerden oluşan setin çoğu hatalıydı veya son kullanma tarihinden önce kullanılmadı. Bakanlar ayrıca, Mart 2020'de talebin hızla artması ve daha sonra değeri düşen ekipmanlarla baş başa kaldıkları için bir çare aramaya koyuldu.

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Hükümet kendi sitesinde bir açık arttırma kısmı açtı. Bu kısım 29.600 gözlük, 48.000 yüz siperliği, 3.1 milyon önlük ve 23.040 şişe el dezenfektanı içeriyor. Sitede açık arttırma fiyatları kategorilere bölündü.

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