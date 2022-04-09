Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Birleşik Krallıktan kovid müzayedesi Maskeler ve eldivenler açık arttırmaya çıkarıldı
AVRUPA

Birleşik Krallık'tan kovid müzayedesi: Maskeler ve eldivenler açık arttırmaya çıkarıldı

Birleşik Krallık hükümeti salgın sırasında hiç kullanılmayan 3 milyondan fazla koruyucu giysileri, gözlük, yüz siperliği, önlük ve el dezenfektanını müzayedeye koydu. Ürünler on kategoriye ayrılarak fiyatlarına ve maliyetlerine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşik Krallıktan kovid müzayedesi: Maskeler ve eldivenler açık arttırmaya çıkarıldı
3 milyondan fazla koruyucu giysi, gözlük, yüz siperliği, önlük ve el dezenfektanı açık arttırmaya çıkarıldı.

Birleşik Krallık yetkilileri salgın sırasında hiç kullanılmayan 3 milyondan fazla koruyucu giysiyi, gözlük, yüz siperliği, önlük ve el dezenfektanını müzayedeye koydu.

Sağlık Bakanlığı'nın yıllık hesaplarına göre, bakanlar Covid'in ilk yılında 14,8 milyar sterlin harcadı. Maskeler, önlükler ve önlüklerden oluşan setin çoğu hatalıydı veya son kullanma tarihinden önce kullanılmadı. Bakanlar ayrıca, Mart 2020'de talebin hızla artması ve daha sonra değeri düşen ekipmanlarla baş başa kaldıkları için bir çare aramaya koyuldu.

İngiltere'de koronavirüs seferberliği: Ordu sokağa iniyor
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüs seferberliği: Ordu sokağa iniyor

Hükümet kendi sitesinde bir açık arttırma kısmı açtı. Bu kısım 29.600 gözlük, 48.000 yüz siperliği, 3.1 milyon önlük ve 23.040 şişe el dezenfektanı içeriyor. Sitede açık arttırma fiyatları kategorilere bölündü.

İngiltere'de Omicron alarmı: Ülkeye testsiz girilemeyecek
KORONAVİRÜS
İngiltere'de Omicron alarmı: Ülkeye testsiz girilemeyecek
  • BİRİNCİ BÖLÜM : 64.800 koruyucu gözlük
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: yok
  • tahmini maliyet: 117.936 Euro
  • İKİNCİ BÖLÜM : 64.800 koruyucu gözlük
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 260 Euro
  • tahmini maliyet: 117.936 Euro
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 24.000 yüz siperliği
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 250 Euro
  • tahmini maliyet: 43.680 Euro
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 24.000 yüz siperliği
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 310 Euro
  • tahmini maliyet: 43.680 Euro
  • BEŞİNCİ BÖLÜM : 187,200 önlük
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 250 Euro
  • tahmini maliyet: 9.360 Euro
  • ALTINCI BÖLÜM : 187.200 önlük
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 260 Euro
  • tahmini maliyet: 9.360 Euro
  • YEDİNCİ BÖLÜM: 1.382.400 önlük
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 310 Euro
  • tahmini maliyet: 69.120 Euro
  • SEKİZİNCİ BÖLÜM: 1.382.400 önlük
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 360 Euro
  • tahmini maliyet: 69.120 Euro
  • DOKUZUNCU BÖLÜM: 11.520 şişe dezenfektan
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: 250 Euro
  • tahmini maliyet: 70,732,80 Euro
  • ONUNCU BÖLÜM: 11.520 şişe dezenfektan
  • başlangıç fiyatı: 250 Euro
  • mevcut teklif: yok
  • tahmini maliyet: 70,732,80 Euro
Dünyanın gündemi olmuştu

Dünyanın gündemi olmuştu

​Kanlı saldırının ardındaki isim belli oldu.
Altı ilde26 noktaya kuruldu

Altı ilde
26 noktaya kuruldu

​Trafik kazaları en aza indirilecek.
Cumhur İttifakı İBBnin öğrenci akbiline yaptığı zammın kaldırılması için harekete geçti

Altı 6 kattan fazla artması öngörülüyor.

Gören köy var sanıp geliyor.

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

​Beş dakikalık yola 435 lira ücret istedi.

17 ünlü isim için<br>takipsizlik kararı

17 ünlü isim için
takipsizlik kararı

​Thodex'in reklamlarında oynamışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.