Birleşik Krallık'tan kovid müzayedesi: Maskeler ve eldivenler açık arttırmaya çıkarıldı

Birleşik Krallık yetkilileri salgın sırasında hiç kullanılmayan 3 milyondan fazla koruyucu giysiyi, gözlük, yüz siperliği, önlük ve el dezenfektanını müzayedeye koydu.
Sağlık Bakanlığı'nın yıllık hesaplarına göre, bakanlar Covid'in ilk yılında 14,8 milyar sterlin harcadı. Maskeler, önlükler ve önlüklerden oluşan setin çoğu hatalıydı veya son kullanma tarihinden önce kullanılmadı. Bakanlar ayrıca, Mart 2020'de talebin hızla artması ve daha sonra değeri düşen ekipmanlarla baş başa kaldıkları için bir çare aramaya koyuldu.
Hükümet kendi sitesinde bir açık arttırma kısmı açtı. Bu kısım 29.600 gözlük, 48.000 yüz siperliği, 3.1 milyon önlük ve 23.040 şişe el dezenfektanı içeriyor. Sitede açık arttırma fiyatları kategorilere bölündü.
- BİRİNCİ BÖLÜM : 64.800 koruyucu gözlük
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: yok
- tahmini maliyet: 117.936 Euro
- İKİNCİ BÖLÜM : 64.800 koruyucu gözlük
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 260 Euro
- tahmini maliyet: 117.936 Euro
- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 24.000 yüz siperliği
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 250 Euro
- tahmini maliyet: 43.680 Euro
- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 24.000 yüz siperliği
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 310 Euro
- tahmini maliyet: 43.680 Euro
- BEŞİNCİ BÖLÜM : 187,200 önlük
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 250 Euro
- tahmini maliyet: 9.360 Euro
- ALTINCI BÖLÜM : 187.200 önlük
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 260 Euro
- tahmini maliyet: 9.360 Euro
- YEDİNCİ BÖLÜM: 1.382.400 önlük
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 310 Euro
- tahmini maliyet: 69.120 Euro
- SEKİZİNCİ BÖLÜM: 1.382.400 önlük
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 360 Euro
- tahmini maliyet: 69.120 Euro
- DOKUZUNCU BÖLÜM: 11.520 şişe dezenfektan
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: 250 Euro
- tahmini maliyet: 70,732,80 Euro
- ONUNCU BÖLÜM: 11.520 şişe dezenfektan
- başlangıç fiyatı: 250 Euro
- mevcut teklif: yok
- tahmini maliyet: 70,732,80 Euro