Birleşik Krallık'tan Türkiye kararı: 680 milyon sterlin finansman sağlanacak

Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanını 241,4 kilometre uzaklıktaki iç şehirlere bağlayan daha düşük emisyonlu bir ulaşım bağlantısı sunacak olan demir yolunun, karbondioksit eş değer emisyonlarını yılda 150 bin tonun üzerinde azaltması bekleniyor.

Mersin-Adana-Gaziantep yüksek hızlı demir yolu inşaatını, UKEF'in Alıcı Kredisi Hesabı yoluyla sağladığı finansman ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına Rönesans Holding tamamlayacak. Dizel lokomotiflere dayanan mevcut demir yolunun yerini alacak olan elektrikli hat, Mersin ve Gaziantep arasındaki mevcut güzergahlara daha düşük karbonlu bir alternatif sağlayacak.

UKEF destekli proje, Cardiff ile Londra arasındaki mesafeden daha uzun bir demir yolu bağlantısı oluşturarak Türkiye'nin yüksek hızlı demir yollarını 10 bin kilometreye çıkarma hedefine de doğrudan katkıda bulunacak.

Hızlı tren, Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'ten Mersin'e seyahat süresini 4 saat kısaltacak.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, konuya ilişkin Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek hızlı demiryolu inşaatı projesinin uluslararası taşımacılığı desteklediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek hızlı demir yolu inşaatı projesini çok önemsediğini ve bu toplantıya katılmak istediğini ancak kabine programı nedeniyle bugün burada olamadığını aktaran Çelik, "Türkiye, bu projeye büyük önem verdi. Bu proje, uluslararası taşımacılığı desteklemektedir." dedi.

Bu projenin, Türkiye'deki önemli projelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye ve İngiltere'nin yüzyıllara dayanan çok yakın ilişkileri var. İlişkilerimiz, bugüne kadar ticari, ekonomik ve kültürel iş birliği bağlamında daha güçlü bir zemine sahip. Bildiğiniz gibi Anadolu'da ilk raylı sistem İzmir'dir. Aydın demir yolu hattı, 1856 yılında İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır." diye konuştu.

Çelik, İngiltere'nin Türkiye'nin sürdürülebilir ve güvenli ticaret ortağı olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

"Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkileri giderek güçleniyor"

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord ise Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkilerinin giderek daha fazla güçlendiğini vurguladı.

Geçen yıl Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatının 8,5 milyar sterline ulaştığını aktaran Offord, kısa süre önce, ülkeler arasındaki ihracat ve ithalatı daha da artıracak güncellenmiş serbest ticaret anlaşması planlarını duyurduklarını bildirdi.

Offord, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi UK Export Finance'in, büyük bir dönüşüm sağlayacak olan söz konusu yüksek hızlı demir yoluna verdiği destek, bu başarı öyküsüne katkıda bulunuyor. Bu anlaşma, dünyanın ilk demir yolu sistemine ev sahipliği yapan Birleşik Krallık'ın, demir yolu inovasyonu ve uzmanlığı ihracatında hala tüm hızıyla ilerlediğini göstermektedir. Birleşik Krallık ihracatçılarının projenin tedarikçisi olmaları şartıyla verilen UKEF desteği, Başbakan'ın öncelikleri doğrultusunda ekonomik büyümenin devam etmesini destekleyecektir.

Rönesans Holding, elektronik altyapı, ESG danışmanlık hizmetleri, katener ve mekanik bileşenlere ilişkin sözleşmeleri müzakere etmek üzere Birleşik Krallık'taki tedarikçilerle halihazırda temas halindedir. UKEF, krediyi veren J.P. Morgan, ING Bank ve BNP Paribas ve reasürans sağlayan İtalyan ve Avusturyalı ihracat kredisi kuruluşları SACE ve OeKB ile Türk demir yolu altyapısı için büyük önem taşıyan bu anlaşmayı yapmak üzere ortaklaşa çalıştı. Birbirimizle ne kadar çok ticaret yaparsak daha güçlü ve daha emniyetli bir şekilde birlikte müreffeh oluruz. Türkiye, ticaretteki lig sıralamamızda ilk 20'de ama hızla yükseliyor."

"Hedefimiz, çevre dostu, akaryakıt kullanmayan, elektrik kullanan demir yollarını yaygınlaştırmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün de son 20 yılda Türkiye'nin demir yolunu yaygınlaştırma hedefi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu hedefi koydu. Aynı zamanda kara yolu olarak bölünmüş yollara da ihtiyacımız vardı. Bölünmüş yollarda 6 bin kilometrelerden 30 bin kilometrelere geldik." dedi.

Eyigün, 8 bin kilometre demir yolu olduğunu aktararak, "Son 20 yılda tüm altyapılarımızı yeniledik. Sinyalizasyonumuzu yüzde 50 seviyesine çıkardık. Modernizasyonu tamamladık. Üstüne 5 bin kilometre demir yolu ekledik. Halihazırda inşaatı devam eden 4 bin kilometre demir yolumuz var, hızlı tren formatında." diye konuştu.

Hızın eskiden en üst limit olarak 160 kilometre olduğunu bildiren Eyigün, "Dünyada teknoloji geliştikçe biz de 200-250 kilometre hızlara çıktık. Şimdi 350 kilometre hızlı trene çalışıyoruz. 'Ankara-İstanbul arasında yani uçağa binme trene bin' diyoruz. Hedefimiz, çevreye duyarlı, çevre dostu, akaryakıt kullanmayan, elektrik kullanan demir yollarını ülkenin her tarafında yaygınlaştırmak." şeklinde konuştu.

Eyigün, yük taşımacılığında demir yolunu 6 kata, yolcu taşımacılığında 3 katına çıkarmak için emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Türkiye ve İngiltere ikili ticaret hacminin 23,5 milyar sterlin olduğunu bildirdi.

"Bu anlaşma, heyecan verici küresel ortaklıkların da yolunu açmıştır"

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak da bu anlaşma ile Türkiye'de yüksek hızlı demir yolu projesini ve demir yolu hatlarının inşasını güvence altına almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut demir yolu hattını hızlı tren hattına dönüştürdüğümüzde hem düşük karbonlu seyahat alternatifi yaratacağımız için olumsuz çevresel etkiyi azaltmış olacağız hem de bölgede sanayiler arası bağlantı oluşturacağımız için ticareti güçlendireceğiz. Rönesans Holding olarak, Türkiye'nin ulusal çevre eylem planına ve altyapı gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Birleşik Krallık İhracatçılar Birliği ile yaptığımız verimli iş birliği sonucunda Türkiye'nin güneyinde dönüşümünü gerçekleştireceğimiz elektrikli hızlı demir yolu projesi için 781 milyon avro finansmanı güvence altına aldık. Bu anlaşma, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliklerine büyük katkı sağladığı gibi, heyecan verici küresel ortaklıkların da yolunu açmıştır."







