Birleşmiş Millerler'den acı rapor: 'An meselesi' diyerek duyurdular

İşgalci İsrail'in bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her geçen gün bir öncekinden farklı geçmiyor. Hastanelerin şehit ve yaralılarla dolu olduğu, bebeklerin yerde tedavi edilmeye çalışıldığı Gazze'de ailesinden tek hayatta kalan kimliği belirsiz bebek cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz 10-12 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin ayakları ve yüzünden yaralandığı ve kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığı görüldü.