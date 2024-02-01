Birleşmiş Milletler (BM), dün ve bugün bir keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde güvenlik ve lojistik durumla ilgili araştırma yaptığını bildirdi.

BM'nin keşif misyonunun temel amacının sahadaki durumu tespit etmek olduğunu aktaran Dujarric, bu çerçevede gelecekte yardımların nasıl şekillenebileceğine karar vereceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise 31 Ocak Çarşamba yaptığı açıklamada sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını söyleyerek, "Bu konuda BM ve İsrail hükümeti ile temas halindeyiz. Bir an önce bu misyonun kurulmasını istiyoruz." diyerek misyonun ertelendiğine işaret etmişti.