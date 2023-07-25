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Dünya

Birleşmiş Milletler kutsal kitaplara saldırıyı hukukun ihlali sayacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

21:10 . 25/07/2023 Salı
AA
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (Foto: Arşiv)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (Foto: Arşiv)

Son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar hız kazandı. Danimarka ve İsveç hükümetlerinin izni doğrultusunda gerçekleştirilen skandal eylemler İslam dünyasını ayağa kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa'da kutsal kitabımıza yönelik tekraren gerçekleştirilen saldırıların en güçlü şekilde lanetlendiğini vurguladı.

İsveç ve Danimarka makamlarına çağrı yapan Dışişleri,
"Uluslararası sorumluluklar çerçevesinde hareket edin. İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alın.'
' ifadelerine yer vermişti.

Birleşmiş Milletler kutsal kitaplara saldırıyı hukukun ihlali sayacak

Skandallar sonrası toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.


Son dönemdeki alçaklıklar

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı marjinal grup üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.





#Birleşmiş Milletler
#Kur'an-ı Kerim
#BMGK
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