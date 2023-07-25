Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (Foto: Arşiv)
Son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar hız kazandı. Danimarka ve İsveç hükümetlerinin izni doğrultusunda gerçekleştirilen skandal eylemler İslam dünyasını ayağa kaldırdı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa'da kutsal kitabımıza yönelik tekraren gerçekleştirilen saldırıların en güçlü şekilde lanetlendiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler kutsal kitaplara saldırıyı hukukun ihlali sayacak
Skandallar sonrası toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
Son dönemdeki alçaklıklar
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İslam karşıtı marjinal grup üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.