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Dünya Birleşmiş Milletlerden kritik açıklama Libya tehlikede
AMERİKA

Birleşmiş Milletler'den kritik açıklama: Libya tehlikede!

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların devam ettiği ve tüm ülke nüfusun sağlık ve güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM'ye bağlı 7 örgüt OCHA, BMMYK, UNICEF, UNFPA, WFP, DSÖ ve IOM tarafından yapılan ortak açıklamada, Libya'da devam eden çatışmaların ve salgının büyük tehdit teşkil ettiğine dikkati çekildi.

Ateşkes çağrılarına rağmen, çatışmaların durmadığı ve insani erişimin engellendiği belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 3 bin 200'den fazla göçmenin deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

  • En az 15 hastanenin çatışmalarda zarar gördüğüne ve hastanelere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, salgının başlamasıyla sağlık sistemi üzerindeki baskının daha da arttığı ve ülkedeki en savunmasız insanlar için büyük tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Libya'da 64 kişide Kovid-19 görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ''Salgının halk arasında yayıldığı görülüyor ve büyüme riski çok yüksek.'' ifadesi kullanıldı.

Ülkede gıda güvenliğinin de olmadığı ve temel gıdaların fiyatlarının iki katına çıktığı aktarılan açıklamada, kasıtlı olarak hedef alınan hayati derecede önemli su kaynaklarının korunması ve ateşkes çağrısında bulunuldu.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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