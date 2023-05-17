Birleşmiş Milletler'den kritik zirve öncesinde nükleer silah uyarısı

Kyodo News'in haberine göre, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres, nükleer silah sahibi ülkelerin bu silahları "hiçbir koşulda" kullanmayacaklarını ilan etme zamanının geldiğini söyledi.

Japonya'nın nükleer saldırıya maruz kalmış tek ülke olarak bu konuda "özel ahlaki otorite" olduğunu belirten Guterres, Hiroşima'da yapılacak zirve öncesi, "Silahsızlanmanın ve özellikle de nükleer silahsızlanmanın yeniden canlandırılması gerektiği konusunda ısrarcı olmamız gereken an bu andır." dedi.

Yapay zeka sistemine düzen getirilmeli

Guterres, yapay zekanın silah haline getirilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirerek "Bir gün herhangi bir aşamada insana ihtiyaç duymayan silah sistemlerine sahip olacağımız fikri kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Yapay zeka alanında düzenleme yapma kolay olmasa da ülkelerin kırmızı çizgiler belirlemeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "Yapay zeka gelişmelerinin ön saflarında yer alan girişimciler bile sisteme bir düzen getirmemiz gerektiğini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru anlaşmasının yenilenmesi

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ve etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, savaşın etkilerinin başta gıda fiyatları olmak üzere tüm dünyada hissedildiğini söyledi.

Türkiye'nin çabaları ile BM arabuluculuğunda imzalanan "Karadeniz Tahıl Koridoru" anlaşmasının yarın sona ereceğini hatırlatan Guterres, anlaşmanın bu tarihten önce yenilenmesini beklediğini dile getirdi.

Guterres'in G7 zirvesinde iklim değişikliği ve küresel mali sistem reformu konulu oturumlara katılması ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Kişida'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Vietnam misafir statüsünde davet edildi.







