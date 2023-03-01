Blinken G20 görüşmeleri öncesi Orta Asya'daki turunu tamamladı

Blinken, beş Orta Asya ülkesindeki mevkidaşlarını Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin oluşturduğu ve oluşturabileceği tehlikeler konusunda uyardıktan bir gün sonra Özbek yetkililerle Taşkent'te bir araya geldi.





Özbekistan'ın Dışişleri Bakan Vekili ile görüşmeden önce konuşan Blinken, eski Sovyet devletlerinin Rusya'yı savaş için kınama konusunda hassas bir çizgi izlemelerine rağmen, ABD ve Orta Asya'nın Ukrayna ile ilgili aynı endişeleri paylaştığına inandığını söyledi.





Associated Press'in haberine göre Blinken, kendisi ve Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan toplantıya atıfta bulunarak, "C5+1 ülkeleri arasında hem ortak mücadele hem de ortak amaç konusunda muazzam bir duygu olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.





Bu görüşmelerde Blinken, ABD'nin beş ülkenin "egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına" verdiği desteğe defalarca atıfta bulundu.



