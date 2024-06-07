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Dünya

Blinken sekizinci kez Netanyahu'nun ayağına gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın pazartesi günü, soykırımcı İsrail’i 7 Ekim’de başlayan Gazze saldırılarının başlamasından bu yana 8. kez ziyaret edeceği açıklandı.

16:51 - 7/06/2024 Cuma
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Antony Blinken - Binyamin Netanyahu
Antony Blinken - Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail, uzun yıllardır devam ettirdiği Filistin'e yönelik işgal politikaları kapsamında, 7 Ekim'de büyük bir katliam başlattı.


Gazze'ye yönelik saldırılar dünyanın gözü önünde soykırım boyutlarına ulaştı.


Bu saldırılarda İsrail'in askeri ve siyasi olarak en büyük destekçisi ABD oldu.


Blinken yine İsrail yolunda


Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, bir kez daha İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.


Sekizinci kez İsrail'e gidecek


Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana 8. ziyaret olacağı açıklandı.


Blinken’ın ziyareti, Hamas'ın, İsrail tarafından sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen hafta sunulan rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması önerisine vereceği yanıtı beklediği bir dönemde gerçekleşecek.




#İsrail
#Blinken
#Netanyahu
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