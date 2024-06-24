Blinken'ın yardımcısından Gazze istifası

ABD'de Biden yönetiminin İsrail'e tam destek politikası karşısında tepkiler artarken, üst düzey bir siyasi istifa geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcılığı görevini yürüten Andrew Miller, görevinden istifa etti. Washington Post gazetesinin haberine göre Andrew Miller, çalışma arkadaşlarına Ekim ayında başlayan Gazze'deki savaşın her şeyi tükettiğini, ailesini az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını söyledi. Miller, kişisel sorumlulukları olmasa, işinde kalmayı ve yönetimle aynı fikirde olmadığı alanlar da dahil olmak üzere inandıkları şeyler için mücadele etmeyi tercih edeceğini dile getirdi. ABD’li CNN International kanalının haberine göre Miller, Şubat ayında yayınlanan ve işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilere saldıran çok sayıda İsrailli yerleşimciye yaptırım uygulanmasını içeren başkanlık kararnamesinde önemli bir rol oynadı.