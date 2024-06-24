Blinken'ın yardımcısından Gazze istifası

ABD'de Biden yönetiminin İsrail'e tam destek politikası karşısında tepkiler artarken, üst düzey bir siyasi istifa geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcılığı görevini yürüten Andrew Miller, görevinden istifa etti. Washington Post gazetesinin haberine göre Andrew Miller, çalışma arkadaşlarına Ekim ayında başlayan Gazze'deki savaşın her şeyi tükettiğini, ailesini az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını söyledi. Miller, kişisel sorumlulukları olmasa, işinde kalmayı ve yönetimle aynı fikirde olmadığı alanlar da dahil olmak üzere inandıkları şeyler için mücadele etmeyi tercih edeceğini dile getirdi. ABD’li CNN International kanalının haberine göre Miller, Şubat ayında yayınlanan ve işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilere saldıran çok sayıda İsrailli yerleşimciye yaptırım uygulanmasını içeren başkanlık kararnamesinde önemli bir rol oynadı.
Üst düzey görevlerde yer aldı
Miller, Filistin haklarının ve devletinin ilkeli bir destekçisi olarak biliniyor. Daha önce ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’ın kıdemli politika danışmanı olan Miller, Barack Obama yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 2014-2017 yılları arasında Mısır ve İsrail askeri meselelerinden sorumlu direktör olarak görev yapmıştı. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı (Pentagon) Savunma İstihbarat Ajansı’nda (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann, ülkesinin İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına "koşulsuz destek" vermesi nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. ABD’li havacı Aaron Bushnell ise Şubat ayında İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde ülkesinin İsrail’e verdiği desteği protesto edip kendisini ateşe verdikten sonra yaşamını yitirmişti.