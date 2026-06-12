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BM 138 milyon çocuk işçi olduğunu bildirdi: Dünya hedefine ulaşmaktan uzak

BM 138 milyon çocuk işçi olduğunu bildirdi: Dünya hedefine ulaşmaktan uzak

18:2512/06/2026, Cuma
AA
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Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve elektrikli araba bataryalarında kullanılan kobaltın çıkarıldığı madenlerden birinde çalışan çocuk işçi

Birleşmiş Milletler (BM), 2000 yılından bu yana çocuk işçi sayısının 246 milyondan 138 milyona gerilediğini, ancak dünya genelinde halen 138 milyon çocuk işçi bulunduğunu bildirdi. BM, mevcut düşüş hızının yetersiz kaldığını belirterek, dünyanın 2025 yılında çocuk işçiliğini küresel olarak ortadan kaldırma hedefine ulaşmaktan uzak olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2000'den bu yana sayılarda düşüş olsa da dünya genelinde 138 milyon çocuk işçi bulunduğunu belirtti.

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2000'den bu yana çocuk işçilerinin sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, 246 milyondan 138 milyona düştü. Ancak mevcut oranlar hala çok yavaş" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, dünyanın 2025'te çocuk işçiliğini küresel olarak ortadan kaldırma hedefine ulaşmaktan çok uzakta olduğu kaydedildi.


#Birleşmiş Milletler
#çocuk işçi
#Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
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