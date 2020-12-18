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Dünya BM 2020de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü
AVRUPA

BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen dünyada bu yıl 3 bin 174 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ancak "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğunu bildirdi. Düzensiz göçmenlerin bin 773'ü Avrupa'ya giderken yaşamını yitirdi

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü olan IOM Sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Dillon, "Dünya çapında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan 90 binden fazla seyahat ve hareket kısıtlamasına rağmen, çaresiz durumdaki on binlerce insan çöl, orman ve denizlerdeki tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

2019'da dünya genelinde 5 bin 327 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini anımsatan Dillon, bu yıl söz konusu sayının 3 bin 174'e düşmesine rağmen "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna işaret etti.

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Eşi benzeri görülmemiş kısıtlamalara rağmen göçe devam

Dillon, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları rotasında 2018'de 45, 2019'da 210, bu yıl ise 593 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

"Bu sayıların her birinin ardından ailelerin bir babanın, annenin, kızın veya oğlunun kaybının yasını tutuyor." diyen Dillon, salgın nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş" kısıtlamalara rağmen düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına devam ettiğinin altını çizdi.

Dillon, düzensiz göçmenler için "güvenli, öngörülebilir ve yasal geçiş seçenekleri" sunulması gerektiğini vurguladı.

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Bu yıl en az 14 "kayıt dışı gemi kazası

Örgüte göre bu yıl en az 14 "kayıt dışı (görünmez) gemi kazası" gerçekleştiğini aktaran Dillon, bu gemilerde 600'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini, bu rakamın ise 2020'deki toplam rakamın içinde yer almadığını kaydetti.

Dillon, bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1773 düzensiz göçmenin ve ABD-Meksika sınırında da 381 kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünyada göçmen nüfusu 50 yılda 3 kat arttı
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BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019 itibarıyla dünya genelinde 272 milyon göçmen bulunuyor.Buna göre, 1970'te 84 milyon ve 1990'da 153 milyon olan göçmen sayısı, 50 yılda 3 kattan fazla artış gösterdi.
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İnsanların büyük çoğunluğu iş, aile ve eğitim sebepleriyle uluslararası göçe başvuruyor. Bununla beraber insanların bir kısmı evlerini ve ülkelerini, çatışma, zulüm ve doğal afet gibi birtakım zorlu ve bazen de trajik koşullar altında terk etmek zorunda kalıyor.
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Bu bölgeleri, küresel bazda göçmenlerin yüzde 22'sinin bulunduğu Kuzey Amerika, yüzde 10 ile Afrika, yüzde 4 ile Latin Amerika ve Karayipler, yüzde 3 ile Okyanusya takip ediyor.
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2011’den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye ise 8,4 milyon ile en çok göç veren 5. ülke konumunda bulunuyor.
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Uluslararası göçün düzenlenmesi için hazırlanan sözleşme, yasal göç, göçmen hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda dünya çapında ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.
Dünyada göçmen nüfusu 50 yılda 3 kat arttı
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