Dünya BM Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya çok yakınız
ORTADOĞU

BM: Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya çok yakınız

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen

Ülkedeki siyasi süreci hızlandırmak ve Anayasa Komitesi kurulması çalışmaları için Suriye'nin başkenti Şam'a giden Pedersen, temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Pedersen, "Çok olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık, çok sağlam ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Doğrusu, geniş kapsamlı bir siyasi sürecin önünü açacak Anayasa Komitesinin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşşar Esed rejiminin son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib konusunun da Şam'daki görüşmelerde ele alındığını aktaran Pedersen, İdlib'de istikrarın tekrar sağlanmasını umduğunu vurguladı.

Pedersen, ayrıca Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl imzalanan İdlib'e yönelik anlaşmaya (17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakat) riayet edilmesi gerektiğine işaret ederek, Esed rejimine mesaj verdi.

Pedersen, Rusya'dan Şam'a geçmişti

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Pedersen'in Rusya'daki temaslarının ardından Şam'a geçtiğini belirtmişti.

  • Haq, Pedersen'in Anayasa Komitesi kurulması çalışmalarının tamamlanması için Şam'da bulunduğunu ve rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geleceğini kaydetmişti.
Hülagü örneği ile özeleştiri

Hülagü örneği ile özeleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
Ankarada kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti.
Caniler hapisten çıkamayacak

Caniler hapisten çıkamayacak

​Suriyeli anne ve bebeğini katletmişlerdi.
Dolarda<br>Powell etkisi

Dolarda
Powell etkisi

​FED'in faizleri indirme sinyali, doları 5.63'e geriletti.
Bu acıya<br>yürek dayanmaz!

Bu acıya
yürek dayanmaz!

Kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşen çocuk öldü.
Manisa'da<br>katliam gibi kaza

Manisa'da
katliam gibi kaza

Otobüsle çarpışan panelvandaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Cumhurbaşkanı müjdelemişti

Cumhurbaşkanı müjdelemişti

​Gelecek ayın sonunda tamamlanacak.

Türkiye'nin hakkıdır

Türkiye'nin hakkıdır

​Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimine ilişkin konuştu.
Faizi tek haneli<br>rakamlara indireceğiz

Faizi tek haneli
rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Trump için "beceriksiz" demişti

Trump için "beceriksiz" demişti

​İki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi, istifa etti.
Bir ayda<br>üçüncü nöbet

Bir ayda
üçüncü nöbet

Merkel, tören sırasında titremeye başladı.
İhanet gecesinin<br>yeni görüntüleri

İhanet gecesinin
yeni görüntüleri

​15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sonuçları iyi olmayacak

Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü ​Çelik'ten Yunan Bakan'a sert tepki.
İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

​Türkiye'nin son adımları İsrail'i telaşa düşürdü.
İstanbul<br>için saatli uyarı

İstanbul
için saatli uyarı

​İstanbul'da yola çıkacaklar için peş peş uyarılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.