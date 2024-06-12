BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'ndan önemli karar: İsrail savaş suçu işledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamenter diplomasiyi Gazze için yoğunlaştırdı. Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'ten bu yana devlet ve hükümet başkanları ile meclis başkanlarının da olduğu yaklaşık 200 yabancı devlet adamıyla görüştü.