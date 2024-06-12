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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'ndan önemli karar: İsrail savaş suçu işledi

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı. Komisyon, İsrail'in bu eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.

10:44 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:22 - 12/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.


Komisyon, 7 Ekim-31 Aralık 2023'te tarafların gerçekleştirdikleri uluslararası hukuk ihlalleri ve işledikleri uluslararası suçlara ilişkin raporunu yayımladı.


İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçlayan Komisyon, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını istedi.


#BM
#İsrail
#Gazze
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