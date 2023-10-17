BM beyaz fosforla katliam yapan İsrail'e henüz soruşturma başlatmadı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.
Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
- "Bu oldukça karmaşık bir konu. Bir kez daha bu soruya net bir şekilde yanıt verebilecek bilgiye sahip değiliz. Bizim meslektaşlarımız ve diğer insan hakları savunucuları, Gazze'deki elektrik kesintileri ve internet bağlantısı sorunları nedeniyle doğrulanan bilgileri belgelemede, bu bilgilerin toplanması derlenmesi ve gönderilmesinde büyük zorluklar yaşıyor. Bu yüzden bilgileri her zamanki metodolojimize uygun olarak doğrulamakta çok fazla sorun yaşıyoruz."
İsrail'in fosfor bombası kullanmasına tepki
İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığının belirlenmesi uluslararası toplumdan tepkiler aldı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.
HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.
Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara ve yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, nüfusu yoğun bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştı.
Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak, "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.