BM beyaz fosforla katliam yapan İsrail'e henüz soruşturma başlatmadı

"Bu oldukça karmaşık bir konu. Bir kez daha bu soruya net bir şekilde yanıt verebilecek bilgiye sahip değiliz. Bizim meslektaşlarımız ve diğer insan hakları savunucuları, Gazze'deki elektrik kesintileri ve internet bağlantısı sorunları nedeniyle doğrulanan bilgileri belgelemede, bu bilgilerin toplanması derlenmesi ve gönderilmesinde büyük zorluklar yaşıyor. Bu yüzden bilgileri her zamanki metodolojimize uygun olarak doğrulamakta çok fazla sorun yaşıyoruz."