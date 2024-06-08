BM 'büyük endişe duyuyoruz' diyerek açıkladı: Husiler tarafından gözaltına alındı

Bu gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz ve Husi fiili makamlarından bu gözaltıların koşullarına ilişkin açıklama ve en önemlisi de söz konusu BM personeline derhal erişim sağlanması için aktif bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, bu kişilerin mümkün olan en kısa sürede güvenli ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için mevcut tüm kanalları takip ettiğimizi de ifade edebilirim.”