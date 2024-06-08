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Dünya

BM 'büyük endişe duyuyoruz' diyerek açıkladı: Husiler tarafından gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 11 Birlemiş Milletler personelinin Yemen'de Husiler tarafından gözaltına alındığını teyit ederek ‘büyük endişe duyduklarını' açıkladı.

14:13 - 8/06/2024 Cumartesi
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın toplantısında konuya dair şu açıklamayı yaptı;


“Son birkaç gündür sizden Yemen'e, daha doğrusu Yemen'deki BM personelinin Husiler tarafından gözaltına alınmasına ilişkin bir dizi soru alıyorum. Husilerin, Yemen'de çalışan 11 Birleşmiş Milletler personelini gözaltına aldığını size teyit edebilirim.

Bu gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz ve Husi fiili makamlarından bu gözaltıların koşullarına ilişkin açıklama ve en önemlisi de söz konusu BM personeline derhal erişim sağlanması için aktif bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, bu kişilerin mümkün olan en kısa sürede güvenli ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için mevcut tüm kanalları takip ettiğimizi de ifade edebilirim.”


#Husiler
#BM
#Yemen
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