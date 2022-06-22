BM Filistinli gencin öldürülmesine tepki gösterdi: Hesabının sorulması gerek Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin İsrailli yerleşimci tarafından öldürülmesini kınayan bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "BM Koordinatörü, Filistinli adamın ailesine en derin taziyelerini iletti ve şiddetin faillerinin adalete teslim edilmesi, işlenen suçun hesabının sorulması gerektiğini ekledi." ifadeleri kullanıldı.

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