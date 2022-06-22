Dünya BM Filistinli gencin öldürülmesine tepki gösterdi Hesabının sorulması gerek
AVRUPA

BM Filistinli gencin öldürülmesine tepki gösterdi: Hesabının sorulması gerek

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin İsrailli yerleşimci tarafından öldürülmesini kınayan bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "BM Koordinatörü, Filistinli adamın ailesine en derin taziyelerini iletti ve şiddetin faillerinin adalete teslim edilmesi, işlenen suçun hesabının sorulması gerektiğini ekledi." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
BM Filistinli gencin öldürülmesine tepki gösterdi: Hesabının sorulması gerek
Arşiv.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wencesland, dün, Filistinli Ali Harb'ın işgal altındaki Batı Şeria yakınlarında İsrailli bir yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürülmesini kınadı." dedi.

Haq, "BM Koordinatörü, Filistinli adamın ailesine en derin taziyelerini iletti ve şiddetin faillerinin adalete teslim edilmesi, işlenen suçun hesabının sorulması gerektiğini ekledi." ifadesini kullandı.

Olay

  • Filistin Sağlık Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Selfit vilayetinin İskaka bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından kalbinden bıçaklanan Ali Hasan Harb'in yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.
  • Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban ise olayın, yerleşimcilerin el koymaya çalıştığı Filistinlilere ait özel arazide meydana geldiğini aktarmıştı.
  • Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise yaptığı açıklamada, bu tür suçların, uluslararası kararları küçümsemeye devam eden faillere caydırıcı ceza verilmemesinin sonucu olduğunu belirterek, olayın sorumluluğunun uluslararası toplum ile Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'na ait olduğunu ifade etmişti.

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