BM: Gazze bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.