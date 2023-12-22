BM Gazze'de insanlık dramına dikkat çekti: Mevcut durum ürpertici nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma İsrail'in 7 Ekim'den bu yana aralıksız havadan, karadan ve denizden yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze'deki duruma ilişkin BBC Radio 4'ün Today programında konuştu.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında Touma, "Gazze'deki mevcut durum ürpertici. Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de 600 bine yakın kişinin ciddi açlıkla mücadele ettiğine işaret eden Touma, bu durumun ablukanın sürmesi ve gıda dahil olmak üzere temel malzemelerin temin edilememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.

BM yetkilisi Touma, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey insani ateşkes ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın arttırılmasıdır. Geçenlerde ben oradayken insanlar sadece bundan bahsediyordu. Dehşete düşmüşler, yorulmuşlar, bitkin durumdalar. Korku içinde yaşıyorlar ve bombardıman aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.











