BM: Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

Aylardır binlerce masumu katleden işgalci İsrail ordusu, mermi ve bombaların yanı sıra, açlığı da bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Savaş ortamında açlıktan en çok etkilenen kesim ise şüphesiz çocuklar. Bölgede hayatta kalan Gazzeli çocuklar, şehit olan arkadaşları için sembolik bir cenaze töreni düzenledi. Görüntülerde çocukların tabak ve kaşıkları birbirine vurarak eli kanlı İsrail'i protesto ettikleri görüldü.