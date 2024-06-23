BM: Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılması 'korkunç'

, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç."