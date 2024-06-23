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Dünya

BM: Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılması 'korkunç'

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, Gazze Şeridi'nde yarım milyonu aşkın öğrencinin 8 aydır eğitim görememesinin "korkunç ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.

20:36 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 21:05 - 23/06/2024 Pazar
AA
Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk 8 aydır eğitim hakkından mahrum.
Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk 8 aydır eğitim hakkından mahrum.

UNRWA Planlama Direktörü Rose'un, Katar merkezli Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, Ajansın X sosyal medya hesabından yayınlandı.

Rose
, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç."
ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin hükümetinden dün yapılan açıklamada,
"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı"
kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği belirtilmişti.

Gazzeli küçük çocukların Türkiye sevgisi: Hayatta kalan Gazzeli çocuklar sizleri çok seviyor

Filistinliler, terör devleti İsrail’in saldırıları altında hayata tutunmaya çalışıyor. İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altında tutuyor. Türkiye, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden binlerce masum insanın ölümüne sessiz kalmayarak, en güçlü tepki gösteren toplumlar arasında öne çıktı. Ayrıca Türkiye hayırseverlerin de desteğiyle ilk günden bu yana Gazze’ye insani yardımlarını ulaştırıyor. Türk halkı, Gazze’ye olan desteğini her fırsatta dile getirirken; Filistinli çocukların Türkiye’ye duyduğu sevgiyi anlatan bir video sosyal medyada gündem oldu. Bu duygusal anları paylaşan Filistinli gazeteci Hamad Alnajjar, gönderisine “Hayatta kalan Gazzeli çocuklar sizleri çok seviyor” notunu ekledi.


#Gazze
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