BM: Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılması 'korkunç'

Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk 8 aydır eğitim hakkından mahrum.
UNRWA Planlama Direktörü Rose'un, Katar merkezli Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, Ajansın X sosyal medya hesabından yayınlandı.
Rose
, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç."
ifadesini kullandı.
Gazze'deki Filistin hükümetinden dün yapılan açıklamada,
"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı"
kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği belirtilmişti.
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1 saat önce