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BM Genel Kurulu'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Merkezi Kahramanmaraş olan Türkiye'deki 10 il ile Suriye başta olmak üzere çevre ülkeleri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

18:33 . 6/02/2023 Pazartesi
AFP
Arşiv

Arşiv

AFP'nin aktardığı habere göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler üzerine BM Genel Kurulu'nda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’yi de etkileyen iki depremle ilgili taziye mesajında BM’nin acil yardım desteği sağlamaya hazır olduğunu söylemişti.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli sabah 04.14'te 7.7 ve saat 13.24'te 7.6 şiddetindeki depremlerde 1498 can kaybı olduğunu, 8 bin 533 kişinin vatandaşın yaralandığını bildirdi. Depremden en çok etkilenen çevre ülke olan Suriye'de en az 810 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.



#BM
#Birleşmiş Milletler
#deprem
#Türkiye
1 saat önce
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BM Genel Kurulu'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
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