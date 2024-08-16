BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor

Gazze'de, insani açıdan bir "serbest düşüş" yaşandığını ifade eden Guterres, son haftalarda bölgedeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildiğini, bunun, virüsün şu anda Gazze'de "risk altında olan yüz binlerce çocukta bulunduğu anlamına geldiğini" belirtti.
Antonio Guterres, Gazze'de temiz su ve sanitasyon sistemlerinin yok edilmesi, hastanelerin çoğunun hizmet veremez durumda olması ve güvenlik nedeniyle insanların "sürekli kaçmak zorunda olmaları" gibi zorluklara da değindi.
"Rutin aşılamalar, çatışma nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Kızamık ve Hepatit A gibi diğer önlenebilir hastalıkların yayılmasını artırdı." diyen Guterres, şunları kaydetti: