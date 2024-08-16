BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor

"Tüm taraflardan, kampanya için insani aralar garanti ederek derhal somut güvenceler vermelerini rica ediyorum. Açık olalım, çocuk felci için en etkili aşı barış ve derhal insani bir ateşkes sağlamaktır. Her yerde savaş varken çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek imkansızdır. Çocuk felci siyasetin ötesine geçer, tüm bölünmeleri aşar. Aksi takdirde, sadece Gazze'deki Filistinli çocuklar için değil, aynı zamanda komşu ülkeler ve bölge için de felaket etkisi yaratacak olan kötülükleri yenmek bizim ortak yükümlülüğümüzdür."